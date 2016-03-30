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中国财经 | 2016年 3月 30日 星期三 18:35 BJT

中行预计今年资产质量形势不乐观 净息差还会降--高管

路透北京3月30日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)601988.ss行长陈四清周三称，预计今年业绩水平将保持稳定；同时，净息差整体还会降，但将尽量少降，部分地方则会有提升。

该行首席风险官潘岳汉亦在业绩媒体会上表示，对今年资产质量形势不乐观，但有信心保持稳定。

“预计2016年人民币汇率整体稳定，弹性会增强。”副行长任德奇称。

中行周三公布，去年净利增速放缓至0.74%，净息差下降至2.12%；年末不良贷款率升至1.43%，上年末为1.18%。（完）

(发稿 马蓉；撰写 李铮; 审校　杨淑祯)

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