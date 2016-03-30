中行预计今年资产质量形势不乐观 净息差还会降--高管

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月30日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)601988.ss行长陈四清周三称，预计今年业绩水平将保持稳定；同时，净息差整体还会降，但将尽量少降，部分地方则会有提升。
该行首席风险官潘岳汉亦在业绩媒体会上表示，对今年资产质量形势不乐观，但有信心保持稳定。
“预计2016年人民币汇率整体稳定，弹性会增强。”副行长任德奇称。
中行周三公布，去年净利增速放缓至0.74%，净息差下降至2.12%；年末不良贷款率升至1.43%，上年末为1.18%。（完）
(发稿 马蓉；撰写 李铮; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)