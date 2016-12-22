中行拟出资100亿元设立中银资管 四大行资管公司均宣告成立

中行发布的公告并指出，中银资管将经营与债转股相关的债权收购、债权转股权以及持有、管理、处置转股企业股权等业务。

“本次投资是本行适应当前经济金融环境变化、积极稳妥开展多元化经营，努力提升市场竞争力的客观需要，有利于本行实现多元化板块的资源共享和协同效应，强化中国银行集团风险管理能力。”公告称。

此前，农业银行(601288.SS)(1288.HK)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)均发布公告称，将分别出资100亿、120亿元、120亿元设立农银资产管理有限公司、工银资产管理有限公司、建银资产管理公司，统筹负责集团内债转股业务。

继10月债转股方案正式落地，中国五大国有银行债转股子公司亦横空出世。此举因可将债转股收益内化在银行体系，从而有望激发银行加快不良处置积极性，但能否真正达到目的，关键在于能否改善公司治理，而银行在其中扮演的角色仍待实践检验。（完）