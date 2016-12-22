中行拟出资100亿元设立中银资管 四大行资管公司均宣告成立

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月22日 - 以市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周三晚间公告称，拟出资100亿元人民币在北京投资设立全资子公司--中国银行资产管理公司，至此国有四大银行资管公司全部宣告成立。
中行发布的公告并指出，中银资管将经营与债转股相关的债权收购、债权转股权以及持有、管理、处置转股企业股权等业务。
“本次投资是本行适应当前经济金融环境变化、积极稳妥开展多元化经营，努力提升市场竞争力的客观需要，有利于本行实现多元化板块的资源共享和协同效应，强化中国银行集团风险管理能力。”公告称。
此前，农业银行(601288.SS)(1288.HK)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)均发布公告称，将分别出资100亿、120亿元、120亿元设立农银资产管理有限公司、工银资产管理有限公司、建银资产管理公司，统筹负责集团内债转股业务。
继10月债转股方案正式落地，中国五大国有银行债转股子公司亦横空出世。此举因可将债转股收益内化在银行体系，从而有望激发银行加快不良处置积极性，但能否真正达到目的，关键在于能否改善公司治理，而银行在其中扮演的角色仍待实践检验。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。