中行今年将把非标资产纳入监管 强化理财合规管理（更新版）

新增中行高层更多评论及细节

路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。

中行首席风险官潘岳汉称，对今年中行资产质量保持谨慎，不是特别乐观；中行2017年将不良资产的化解作为风险防范的重中之重。

中行行长陈四清在业绩会上称，中行去年经营业绩稳中有进，盈利稳步增长，净息差降速在放缓，收窄29个bp，净息差走势出现企稳。未来将在资产规模上有意放慢步伐，资产业务稳而负债业务进。

他并称，中行积极跟进一带一路沿线收购、融资项目约420个，意向性支持金额约947亿美元。中行海外机构覆盖了51个国家和地区，去年跨境人民币结算量占全国的45%左右，至逾4万亿元。

“不管全球化有多大阻力，中行将坚持国际化发展，继续增加全球网点覆盖国家和地区及业务的辐射能力。”他称。

陈四清并指出，人民币国际化不可逆转，人民币汇率双向波动态势已经形成。

他并表示，中行去年底在过剩产业、煤炭、房地产和地方政府融资平台方面的贷款余额均有所下降。

中国银行周五公布的2016年度业绩显示，去年股东应享税后净利润同比下降3.67%，略低于市场预期；年末不良贷款率为1.46%，比上年末升0.03个百分点。（完）