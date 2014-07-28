中行称与澳洲证交所合作推出人民币清算系统

路透北京7月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周一称，该行和澳洲证券交易所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地清算系统的外国货币。

刊登在中国银行网站上的新闻稿表示，澳大利亚人民币清算系统的推出，标志着人民币国际化在澳大利亚迈出关键一步，将进一步便利中澳双向贸易与投资合作，推动澳大利亚离岸人民币市场发展和澳大利亚离岸人民币中心建设。

中国银行悉尼分行作为该系统的人民币清算行，将逐步提供人民币债券发行、交易及期货等衍生产品结算、清算服务。

新闻稿显示，中国银行悉尼分行是澳大利亚首家中资金融机构，也是唯一一家持有澳大利亚金融服务全牌照的中资金融机构。

中国银行是全球跨境人民币业务规模最大的银行，已形成较为完整的人民币存款、贷款、结算、投资和交易产品线，并建成以香港和上海为枢纽的全球人民币支付清算网络，担任港澳台地区以及德国、马来西亚、柬埔寨等国家的人民币业务清算行。

目前，中国银行共为全球同业开立人民币清算账户超过1,100个，为公司及个人开立人民币账户超过170万个，跨境人民币结算、人民币清算业务量保持全球市场第一。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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