中国银行或在维也纳设立中东欧业务中心--Forbes

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透维也纳11月4日 - 据Forbes Austria周三报道，中国银行(601988.SS)明年年初将在维也纳开设办公室，并且如果条件有利，该行将使奥地利成为其中东欧业务的中心。
该杂志援引中银国际控股副董事长林广兆的话称，对中国银行来说，决定性因素在于当地法律框架对外资银行是否有利。
中国银行将考虑税收优惠及对中国外派员工的条件，并仔细研究成本、估测市场潜力。
他说，如果中行在考察所有条件之后，认为奥地利是具有战略意义的中东欧地区门户，那么中行还将把维也纳办公室确立为总部。
中国银行没有立即回复路透的置评请求。该行已在欧洲设有办公室。(完)
(编译 王颖；审校 李婷仪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。