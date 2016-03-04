中国银行称中银航空租赁正式向香港联交所申请在主板上市

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月4日 - 中国银行(3988.HK)601988.ss周五称，旗下中银航空租赁正式向香港联交所申请在主板上市。
中行在联交所一份声明中称，该公司向联交所申请分拆中银航空租赁作独立上市，已经获得确认，中银航空今天通过其联席保荐人向联交所申请在主板上市。
中银航空租赁的拟议发售规模将不超过发行后总股本的40%（行使任何超额配股权后），其中包括相当于经扩大后股本20%的新股，以及拟由中银航空租赁控股股东出售的不超过中银航空租赁经扩大后股本20%的老股。
据知情人士此前透露，中行已聘请高盛(GS.N)和中银国际担任中银航空租赁香港首次公开发行(IPO)事宜的联席保荐人，此次IPO有望筹资约30亿美元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)