中国银行称中银航空租赁正式向香港联交所申请在主板上市

路透香港3月4日 - 中国银行(3988.HK)601988.ss周五称，旗下中银航空租赁正式向香港联交所申请在主板上市。

中行在联交所一份声明中称，该公司向联交所申请分拆中银航空租赁作独立上市，已经获得确认，中银航空今天通过其联席保荐人向联交所申请在主板上市。

中银航空租赁的拟议发售规模将不超过发行后总股本的40%（行使任何超额配股权后），其中包括相当于经扩大后股本20%的新股，以及拟由中银航空租赁控股股东出售的不超过中银航空租赁经扩大后股本20%的老股。

据知情人士此前透露，中行已聘请高盛(GS.N)和中银国际担任中银航空租赁香港首次公开发行(IPO)事宜的联席保荐人，此次IPO有望筹资约30亿美元。（完）

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