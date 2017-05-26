中银航空租赁购买六架全新空客飞机 目录价约10.5亿美元

据公告，六架飞机分别是两架A320NEO、两架A321NEO及两架A330-900，预期于2018年至2020年交付。实际购买价格低于该飞机的目录价格，惟须遵守高度保密条文而未予披露，此举亦符合行业一般商业惯例。有关代价将以现金分期支付。