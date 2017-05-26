中银航空租赁购买六架全新空客飞机 目录价约10.5亿美元

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月26日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)的飞机租赁分支--中银航空租赁(2588.HK)周五称，同意向空客(AIR.PA)购买六架全新飞机，目录标价共约10.52亿美元。
据公告，六架飞机分别是两架A320NEO、两架A321NEO及两架A330-900，预期于2018年至2020年交付。实际购买价格低于该飞机的目录价格，惟须遵守高度保密条文而未予披露，此举亦符合行业一般商业惯例。有关代价将以现金分期支付。
截至今天为止，中银航空租赁自去年6月1日上市以来累计向空客购买21架飞机，2016年总目录价格约23亿美元。
于3月末，该公司拥有、管理或已订购494架飞机，为全球领先的飞机经营租赁公司。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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