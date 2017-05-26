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中国财经 | 2017年 5月 26日 星期五 09:52 BJT

中银航空租赁购买六架全新空客飞机 目录价约10.5亿美元

路透香港5月26日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)的飞机租赁分支--中银航空租赁(2588.HK)周五称，同意向空客(AIR.PA)购买六架全新飞机，目录标价共约10.52亿美元。

据公告，六架飞机分别是两架A320NEO、两架A321NEO及两架A330-900，预期于2018年至2020年交付。实际购买价格低于该飞机的目录价格，惟须遵守高度保密条文而未予披露，此举亦符合行业一般商业惯例。有关代价将以现金分期支付。

截至今天为止，中银航空租赁自去年6月1日上市以来累计向空客购买21架飞机，2016年总目录价格约23亿美元。

于3月末，该公司拥有、管理或已订购494架飞机，为全球领先的飞机经营租赁公司。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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