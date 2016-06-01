中银航空租赁首日在港挂牌盘中最多涨逾4% 终场与招股价持平

路透香港6月1日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)的飞机租赁分支--中银航空租赁(2588.HK)周三首日挂牌，盘中最多涨逾4%，惟终场打回原形，与招股价持平。

市场人士指出，中银航空租赁可受惠于航空业前景，由于航空公司倾向租用飞机以减省购置成本，故业务前景乐观。

中银航空租赁行政总裁Robert Martin出席上市仪式时称，虽然全球经济放缓，但航空业将会持续增长，尤其是亚太区以及其他新兴市场的中产人口不断膨胀，对航空市场有着重要的提振作用。

中银航空租赁今早开高2.6%后升幅一度扩大至4.4%，触及43.85港元；终场收报42港元，与招股价持平，惟好于大市恒生指数.HSI的0.26%跌幅。

尽管IPO（首次公开发售）一半集资额为中行出售旧股套现，中银航空租赁招股获得不俗反应，其中面向散户的公开发售部分获得近38倍超额认购，又获得包括中投、丝路基金、波音(BA.N)在内的11名基石投资者认购超过一半IPO股份。

中银航空租赁初步发售2.08203亿股股份，集资87.45亿港元。

继中银航空租赁后，中国国家开银行旗下租赁业务分支国银金融租赁股份有限公司亦计划在香港IPO上市，集资额可能达10亿美元，联席保荐人为德意志银行(DBKGn.DE)、美银美林(BAC.N)以及中信证券国际。（完）