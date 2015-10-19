中国银行拟分拆子公司中银航空租赁赴港上市

公告还指出，根据议案，中银航空租赁将在香港联交所主板挂牌上市，此次首次公开招股发售规模将不超过发行后总股本的40%( 行使超额配股权后)，包括由航空租赁发行的不超过发行后总股本20%的新股以及由航空租赁控股股东出售的不超过发行后总股本20%的老股。