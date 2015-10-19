中国银行拟分拆子公司中银航空租赁赴港上市

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透上海10月19日 - 中国银行(601988.SS)(3988.HK)最新公告称，公司董事会已于上周五(16日)表决通过了《关于中银航空租赁私人有限公司境外上市方案的议案》，拟推动子公司中银航空租赁私人有限公司赴港上市。
公告还指出，根据议案，中银航空租赁将在香港联交所主板挂牌上市，此次首次公开招股发售规模将不超过发行后总股本的40%( 行使超额配股权后)，包括由航空租赁发行的不超过发行后总股本20%的新股以及由航空租赁控股股东出售的不超过发行后总股本20%的老股。
此次首次公开招股将包括占初步建议发售规模10%的香港公开发售和占初步建议发售规模90%的国际发售。募集资金将用于购买新飞机，补充营运资金。
中国银行并表示，此次分拆航空租赁境外上市后，对航空租赁仍将保持绝对控股地位，航空租赁将继续作为它的子公司，同时，航空租赁的公司名称中也将继续保留 “中银”字样。
中国银行A股上一交易日收报3.92元，过去三个月累计下跌25%；H股上一交易日收报3.73港元，过去三个月累计下跌16%。（完）
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(发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。