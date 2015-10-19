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中国财经 | 2015年 10月 19日 星期一 09:17 BJT

中国银行拟分拆子公司中银航空租赁赴港上市

路透上海10月19日 - 中国银行(601988.SS)(3988.HK)最新公告称，公司董事会已于上周五(16日)表决通过了《关于中银航空租赁私人有限公司境外上市方案的议案》，拟推动子公司中银航空租赁私人有限公司赴港上市。

公告还指出，根据议案，中银航空租赁将在香港联交所主板挂牌上市，此次首次公开招股发售规模将不超过发行后总股本的40%( 行使超额配股权后)，包括由航空租赁发行的不超过发行后总股本20%的新股以及由航空租赁控股股东出售的不超过发行后总股本20%的老股。

此次首次公开招股将包括占初步建议发售规模10%的香港公开发售和占初步建议发售规模90%的国际发售。募集资金将用于购买新飞机，补充营运资金。

中国银行并表示，此次分拆航空租赁境外上市后，对航空租赁仍将保持绝对控股地位，航空租赁将继续作为它的子公司，同时，航空租赁的公司名称中也将继续保留 “中银”字样。

中国银行A股上一交易日收报3.92元，过去三个月累计下跌25%；H股上一交易日收报3.73港元，过去三个月累计下跌16%。（完）

参看细节，请点击上海证券交易所公告 here

(发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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