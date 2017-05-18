中行将尝试通过并购扩大一带一路沿线的网络布局--董事长

路透上海5月18日 - 按资产计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长田国立表示，未来中行在“一带一路”沿线的机构设置上，除了自设机构以外，也将紧跟客户和市场，寻找潜在并购目标，在适当条件下尝试通过海外并购方式不断扩大和优化全球网络布局。

上海证券报周四刊登对其专访并称，中国日益频繁地在“一带一路”沿线的直接投资拓展人民币跨境循环的区域。在向“一带一路”沿线基础设施建设提供资金支持时，如果采用一定比例人民币资金，将不仅带动中国商品出口，而且使人民币在这一过程中完成境内外的顺畅循环。

此外，随着人民币在境外流通和沉淀，人民币将有望进入沿线国家资产负债表，被广泛用作储备货币。

据其介绍，2014年到2016年，中国企业对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)相关国家直接投资超过500亿美元，双边投资合作为人民币在资本项下输出迎来了新契机。

田国立并透露，截至3月末，中行在“一带一路”沿线共跟进境外重大项目约460个，项目总投资额超过4,372亿美元，提供意向性授信支持超过1,005亿美元，主要集中在电力、铁路、通信、工程机械、航空航天、矿产等基础设施建设及能源矿产领域。

其中2015年至2017年3月末，中行已完成对沿线国家各类授信支持超过680亿美元。按照计划，2015年至2017年中行将力争为“一带一路”项目提供1,000亿美元的授信支持。

**满足“一带一路”资金需求**

田国立还提到，除了传统的客户存款、同业拆借等方式，中行这两年也特别注重通过境内外发债、吸引社会资本等创新途径，满足“一带一路”资金需求。中行近年先后发行了三期与“一带一路”相关的债券，共募集约76亿美元资金，币种不仅包括美元、欧元，还涉及新加坡元、澳元、人民币等货币。

“未来如有合适的时机，中行还会考虑采用类似形式发行‘一带一路’相关主题的债券。”他说。

对于“一带一路”沿线国家业务拓展的配套政策，他提出两条建议：其一是希望政府部门探索建立“一带一路”沿线国家信息共享机制，及时提示风险，促进合作共赢，并构建由产业投资基金、政策性银行、商业银行、担保机构等不同类型金融机构共同参与的多层次金融服务体系，取长补短，提升服务效率，有效分散风险。

其二是建议建立专门服务境外融资的政策性保险和担保机制，扩大原有政策性金融机构境外保险和担保业务范围，并大力培育更为了解中资企业的国际性评级机构。

田国立还透露，除政策性金融机构、国有大型商业银行，股份制银行、中小商业银行也积极参与到“一带一路”建设中来。据悉，目前共有九家中资商业银行在“一带一路”沿线26个国家设立了62家一级分支机构，授信规模超过1万亿美元，项目储备超过1,500个。

“一带一路”沿线部分国家被普遍认为风险程度较高，他表示，中行在拓展业务的同时积极加强风险防控。中行高度重视行业风险把控，重点支持与海、陆、能源等互联互通相关的铁路、公路、港口、仓储物流、电网、油气管道等基础设施建设领域，以及存在地域、资源和经济结构互补性、促进国际产能合作的行业，支持高铁、核电等具备技术优势企业。

同时中行还做好资产质量监控。中行通过按月非现场数据监测和资产质量预测，监控海外机构资产质量变化，并通过经营形势分析报告、集团风险报告等及时向管理层和董事会报告。截至2016年末，中行“一带一路”沿线机构不良贷款余额为1.39亿美元，不良率0.55%，资产质量可控。（完）