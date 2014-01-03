中行董事长：本土市场盈利良好影响了中资银行跨境经营的进程

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京1月3日 -按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长田国立称，中国的商业银行作为上市公司，在日益严格的监管环境下，受到的约束较多，再加上近几年海外金融市场波动较大而本土市场盈利良好，一定程度上影响了跨境经营的进程。
田国立在最新一期《中国金融》杂志上撰文表示，与中国企业“走出去”日益增长的多元化金融需求相比，中国金融业提供的跨境金融服务还不能够完全满足需求。
“从覆盖面来看，中资商业银行仅在50个左右的国家和地区设有机构，远远低于中资企业覆盖面；从流程来看，中资商业银行服务效率有待提高，服务流程亟须优化；从服务水平来看，中资商业银行主要提供融资服务，而现金管理、投资交易、财务顾问等高端金融服务较少。
田国立表示，商业银行“走出去”相对落后于政策性银行“走出去”。在金融业支持企业“走出去”方面，政策性银行成为提供融资的主力，并形成了相对成熟的服务模式，运作了一批重大国际合作项目。
他认为，由于中国金融体系长期以间接融资为主，直接融资发展时间较短，非银行金融机构市场化程度较低，规模不大，人才储备和国际经验不足，服务能力有待进一步提高。而企业“走出去”进行海外经营，除了需要融资结算等服务之外，还需要投行、保险、咨询等服务。但是，除了港澳地区之外，真正到海外经营的非银行金融机构还是凤毛麟角。
田国立表示中国银行具有扎实的市场化经营基础，在资产负债业务中，已实行市场化定价的比重在中国所有银行中是最高的，全部负债中市场化定价部分约占42%，资产占35%，相对而言，能够更从容地应对当前利率市场化的挑战。
“在践行国家‘走出去’战略中，中国银行理当有更大的作为。”他称。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门、台湾及37个国家为客户提供全面的金融服务。该行在全球40个国家和地区为客户提供全面的金融服务，有2.2万名海外员工。（完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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