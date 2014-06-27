中行称尚未获批大额存单业务（更新版）

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
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路透北京/香港6月27日 - 中国首单大额可转让存单（CD）已花落中国银行的消息周五在市场上广泛流传，但终被中行官方明确否认。多位消息人士表示，实际上到目前为止，有关CD发行管理办法中的诸多具体细节，监管层尚未最后定调。
按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)发给路透的短信称，该行目前尚未获得大额存单业务的开办资格，也没有需要对外披露的相关信息。
此前有券商报告称中行已获批首单CD，将面向个人和企业发行三个月、六个月以及一年期CD，起点50万元人民币，可转让（银行柜台），可提前支取一次（提前支取部分按活期算）。
“首批CD试点银行共10家，中行为其中一家。应该说，相对于其他行，中行准备的充分一点。”一位了解情况的银行业内人士说。
CD是指银行为吸收资金发行的，可在金融市场上流通转让的银行存款凭证，一般为固定利息，实际上就是可流通的大额协议存款。多位消息人士此前表示，中国央行近日下发的《征求意见稿》明确大额存款凭证属于一般性存款范畴，并将对企业和个人开放。
一位接近监管层的人士表示，目前央行规定，针对个人发行的CD 50万元起，面向企业发行的1,000万元起。在这个底线之上，各行可自行确定CD的发行起点。
而另一位了解情况的业内人士称，CD发行后能否在二级市场跨行转让，监管层目前并没有明确表态，“如果允许转让，需要建立一个庞大复杂的交易系统；可不允许转让呢，发行CD的意义就打了不小的折扣。实际上，允许CD提前赎回，就是对不可二级市场转让的一个折衷办法。”
中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚此前就表示，相对于目前市场上的理财产品，CD最大的优势就在于流动性。如果二级市场的流动性不够、交易不够频繁，CD的优势也就不存在。
“监管层是在赶时间，希望加快推出CD。但银行和机构都还没准备好，很多具体的办法和细节各方还在争论呢。”一位了解情况的国有银行人士称。（完）
(发稿 谢衡/赵红梅; 审校 张喜良)
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