中行将发多币种债券筹资30亿美元支持“一带一路”--市场人士

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月24日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三将在全球发售包含四个币种的债券。据市场人士透露，该笔债券规模在30亿美元左右，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)基础设施项目提供融资。
路透获得的债券募集说明书显示，中行此次计划海外发行四个币种，包括离岸人民币、欧元、新加坡元和美元的中期票据。
消息人士透露，该笔债券已于上周进行全球路演，周三最终发行定价。这笔资金将存于中国银行海外分行，用于“一带一路”项目的融资服务。
路透旗下IFR稍早报导称，该笔债券里，美元债券中三、五和10年期债券定价分别在美国国债+140个基点、150个基点和180个基点；离岸人民币两年期债券的收益率在3.75%左右,四年期新加坡元债券收益率则在3.0%左右。
中国银行还会视投资者兴趣增加债券发行的欧元部分，但融资规模尚未确定。
债券承销书亦显示，发债所得将被存入中行在台北、香港、新加坡、阿布扎比和匈牙利的几家分行，用于“公司一般用途”。
中国银行董事长田国立3月曾表示，今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，未来三年提供1,000亿美元。（完）
(记者 赵红梅；审校 张喜良)
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