田国立出任中行董事长

中国银行宣布，自2013年5月31日起田国立就任该行董事长。田国立今年4月加入中行，他担任中行董事长、执行董事的任期为三年，至2016年召开的股东周年大会之日止。他同时担任中行董事会战略发展委员会主席及委员。图为中国银行标志。路透