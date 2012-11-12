交行董事长建议中国加力减税

路透北京11月12日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长胡怀邦近日建议,中国应加大减税力度,向全球发行长期国债;并应学习香港经验,以市场化手段调控房地产市场.

他在参加中共十八大间隙对记者表示,由於中国货币供应量与国内生产总值(GDP)比率已经非常高,中长期通胀压力较大,不能像美国一样搞量化宽松,所以未来要发挥财政政策的积极作用,加大减税力度.

他说,为弥补大规模减税政策造成的预算缺口,同时考虑到中国目前国家债务占GDP比重只有15%,发债空间较大,可以借鉴发达市场经济国家经验,探索向全球发行长期国债,特别是30-50年的超长期国债,来解决基础设施建设的资金问题.

同时,发行中长期国债也有利於金融市场的发展,可以丰富和优化中国国债品种结构,满足投资者的投资需求;其在交易流通中形成的收益率可以较好地反映资金市场供求的基本状况和对未来利率走势的预期,有利於基准利率形成,对利率市场化改革将产生积极的推动作用.

他还指出,为增强国有企业活力和吸引民间资本,应加大力度推进国有企业特别是中央企业和国有金融企业的股份制改造和产权制度改革.同时,可以将部分央企股权充实国内社保基金,既可以战略投资者身份享受投资收益,也可以变现填实社保资金缺口.

对於房地产市场,他认为,近期香港调控楼市政策的效果非常明显,政策出台後香港的房价应声下跌20%-30%.中国可以借鉴香港经验,把房地产调控的行政手段适时转化为市场手段.

近期香港政府推出了额外印花税政策调控楼市:凡是买楼三年内转卖的须徵收成交价20%的额外印花税,非本地永久居民须再徵收15%的额外印花税.而中国调控楼市的主要政策之一就是限购令.

他还建议,中国正进入老龄化社会,劳动力成本提高,可以考虑对计划生育政策进行适当调整.例如,有一些专家学者提出应适当、有条件地放开二胎生育,这对改善劳动力结构,延续人口红利是有一定帮助的.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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