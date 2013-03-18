中行董事长肖钢接替郭树清任证监会主席--报载

路透上海3月18日 - 据中国证券报周一报导，中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。

中国银行亦发布公告称，根据国家金融工作需要，肖钢已向该行董事会提出辞呈，请求辞去董事长职务。公告指出，该辞任自2013年3月17日起生效。

刚刚结束的中国两会上，国家领导人和国务院各部委掌门人尘埃落定，央行行长也最终落实由周小川继任。

肖钢，54岁，中共第十七届中央候补委员，第十八届中央委员。曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理和央行计划资金司司长。1996年升任央行行长助理，两年后任央行副行长。

在央行系统工作20多年后，肖钢于2003年担任中国银行行长，2004年起担任中国银行董事长，2006年中行先后在H股和A股挂牌。

“改革派”官员郭树清，如无意外，将会离任中国证监会主席任山东省省长。预计他将也是本次政府换届后，金融系统主管部门“一行三会”（央行、以及证监会、银监会、保监会）中唯一一位被调离的领导。(完)

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