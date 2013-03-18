中行董事长肖钢接替郭树清任证监会主席--报载

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海3月18日 - 据中国证券报周一报导，中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。
中国银行亦发布公告称，根据国家金融工作需要，肖钢已向该行董事会提出辞呈，请求辞去董事长职务。公告指出，该辞任自2013年3月17日起生效。
刚刚结束的中国两会上，国家领导人和国务院各部委掌门人尘埃落定，央行行长也最终落实由周小川继任。
肖钢，54岁，中共第十七届中央候补委员，第十八届中央委员。曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理和央行计划资金司司长。1996年升任央行行长助理，两年后任央行副行长。
在央行系统工作20多年后，肖钢于2003年担任中国银行行长，2004年起担任中国银行董事长，2006年中行先后在H股和A股挂牌。
“改革派”官员郭树清，如无意外，将会离任中国证监会主席任山东省省长。预计他将也是本次政府换届后，金融系统主管部门“一行三会”（央行、以及证监会、银监会、保监会）中唯一一位被调离的领导。(完)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。