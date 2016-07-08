中国银行申请在智利开设分行

路透圣地亚哥7月7日 - 智利的银行监管当局周四表示，中国银行(601988.SS)(3988.HK)已申请在智利开设分行。若获得批准，该行将成为第二家在智利开展业务的中资银行。

“正依照一般银行法中的要求和截止日期对提交的建议书进行研究，”监管当局网站的一份报告中写道。

中国银行在全球41个国家开展业务，为中国以资产计第四大银行。

今年5月，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)获批在智利开展业务，成为第一家在拉美地区进行人民币结算的中资银行。中国正寻求在该地区推广人民币的使用。(完)