中国银行申请在智利开设分行

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透圣地亚哥7月7日 - 智利的银行监管当局周四表示，中国银行(601988.SS)(3988.HK)已申请在智利开设分行。若获得批准，该行将成为第二家在智利开展业务的中资银行。
“正依照一般银行法中的要求和截止日期对提交的建议书进行研究，”监管当局网站的一份报告中写道。
中国银行在全球41个国家开展业务，为中国以资产计第四大银行。
今年5月，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)获批在智利开展业务，成为第一家在拉美地区进行人民币结算的中资银行。中国正寻求在该地区推广人民币的使用。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。