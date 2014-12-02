2015年中国经济料增长7.2% 降息降准皆有可能--中行

路透北京12月2日 - 中国银行周二发布2015年中国经济金融展望报告预计，虽然中国经济正进入新常态、新增长动力正在孕育，但受制于动力切换、去产能压力较大、房地产调整等因素，预计明年中国经济成长率在7.2%左右。

该行网站刊登的展望报告全文并指出，中国政府可能将2015年经济增长目标定在7%左右，宏观经济政策趋于宽松，财政政策更加积极，利率和存款准备金率均存在下调可能。

“受产能过剩、高杠杆率和新增长点尚在孕育等因素的影响，2015年中国经济增长将继续小幅放缓，GDP增长在7.2%左右...2015年很可能是中国本轮经济下行的阶段性低点或谷底，”报告称。

中行预计，在“三期叠加”大背景下，预计2014年中国经济增长率在7.4%左右；但总体来看依然运行在合理区间，且出现一些积极的趋势性变化，以服务业为主体的第三产业快速增长、比重提高，电子商务、移动互联等新型业态加快发展，就业和节能降耗等指标好于预期。

展望2015年，中国经济仍将平稳增长，继续呈现“低增长、低通胀”格局，CPI增幅在2.4%左右，PPI下降0.5%；与此同时，第三产业占GDP比重将达到48%左右，对稳定增长和增加就业的支撑作用将进一步提高，消费对增长的贡献率将达到50%左右，比2014年提高1个百分点。

“在此大背景下，宏观经济政策趋于宽松，财政政策更加积极，重在优化支持结构、加快财税体制改革，促进包容性增长，”报告称，“货币政策在坚持稳健的同时，突出灵活性和针对性，利率和存款准备金率均存在下调的可能。”

中行认为，有关部门会继续引导银行间市场利率下行，以此达到压低贷款定价的目的；如果效果不佳、企业融资成本仍居高不下，特别是经济明显走低、就业恶化，那么就会继续调降存贷款基准利率。

“预计2015年再次调降基准利率的可能性比较大...通过降准补充基础货币缺口的概率较大，”报告预计，未来央行在继续使用价格型工具的同时，也会配合使用数量型工具，预计2015年可能下调法定存款准备金率1-2 次。

中行预计，2015年社会流动性总体将适度偏松，M2增速在12.5%左右，全年新增人民币贷款9万亿元人民币左右；而在监管环境趋紧和企业融资需求放缓的背景下，表外融资不会大幅增长，社会融资总量保持稳定增长，预计全年增长18万亿元左右。

**房地产开发投资有望低位企稳**

中行认为，受投资信心不足、销售放缓、融资环境偏紧等因素影响，预计2014年全年房地产投资同比增长12.4%，为1998年住房制度改革以来最低值。

到2015年，全国房地产市场将触底回升，但力度较弱，销售有望在明年下半年转正；房地产投资总体稳定，略有下滑，预计同比增长10%左右。

该行认为，房地产调控重在落实，加快住房金融改革，一是继续落实差别化房地产信贷政策；二是加大对国开行保障性住房建设的资金支持；三是加快抵押贷款资产证券化发展，完善住房金融体系。

而以保障房、铁路、公路、水利等为主的基建投资有望保持较快增长，将继续成为稳定全社会固定资产投资的主力；预计2015年固定资产投资增长15%左右，比2014年回落1个百分点左右。

但工业受宏观经济下行压力较大、产能过剩等因素制约，预计2015年工业增加值同比增长8.3%左右。

外贸方面，欧美经济复苏意味着其对中国出口商品的需求将保持一定增长；同时，中韩自贸区成立、中国-东盟打造自贸区升级版以及“一带一路”建设实质性推进，都利于中国对韩国、东盟、印度和俄罗斯等的出口也保持较快增长。

中行预计2015年中国出口增长8%左右，进口增长5%左右，较2014年双双提高2个百分点左右；贸易顺差3,900多亿美元，比2014年扩大600多亿美元。

零售销售方面，消费者对未来收入和消费前景较为乐观，是消费稳定增长的有力支撑；再加上中央明确提出增加居民收入、健全社保体系等，让居民能消费、敢消费，在扩消费政策支持下，预计2015年社会消费品零售总额增长11.5%左右。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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