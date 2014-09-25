“新常态”下中国经济维持一定的增速十分重要--中国银行

路透北京9月25日 - 中国银行周四发布四季度中国金融展望报告认为，当前中国正处在向新常态转变的关键时期，新常态初现端倪，保持一定速度的经济增长是顺利实现这一转变的条件。

报告并指出，未来几个季度中国经济明显回升的可能性不是很大，经济正处在向“去产能”和“去杠杆”叠加阶段转变；预计全年经济将延续低增长、低通胀格局，GDP增速7.4%左右，CPI上涨2.2%左右。

“在经济发展的新常态下，经济增长的适当减速是符合经济发展规律的，也是十分必要的。但是，经济放缓不能太快，当前保持一定速度的增长依然十分重要。”报告称。

该行认为，当前把经济增速维持在7%甚至略高一点都是合适的，倘若任由经济回落，不利于实现两个“翻番”目标和跨越“中等收入陷阱”，对结构调整、防范金融风险等也都是不利的。

中行将三季度中国经济增速预估下调至7.3%左右，认为三季度增速低于市场预期的原因主要有二：其一是楼市全面调整对经济的冲击超出了预期，其二是政府采取“微刺激”尤其是定向调控政策，没有进行“大水漫灌”，对经济的刺激力度不如以往那么大。

而尽管经济在下行，但就业相对保持平稳，主要原因在于经济总量变大，每1个百分点GDP增长带动的就业人数大幅增多，同时也是因为经济结构转变，服务业占比提高，对就业的拉动作用明显。

“一般认为，只要就业不出问题，经济增长高一点或者低一点，都是可以容忍的。”报告称，但值得关注的是就业是一个滞后指标，在经济下行的“去库存”阶段，企业不会轻易解雇工人，就业可能会保持一定时期的稳定；一旦经济从“去库存”阶段转入痛苦的“去产能”和“去杠杆”的叠加阶段，就业问题可能会在某一时间集中凸显出来。

中行利用生产函数法进行估计，中国未来潜在增长率呈下降趋势，改革效果明显的情况下，2018年之前潜在增长率在7%以上，2025年降至5.9%；改革效果不明显的情况下，2015年潜在增长率在7%以上，2016-2020年在5.7-6.9%，2021-2025年在5-5.7%。

**政策可适度放松**

中行预计，在经济回升有限、食品居住价格涨幅平稳、PPI依然为负和翘尾因素减小等因素的影响下，四季度物价将继续保持低水平；预计全年CPI呈现不规则的“倒U型”走势，涨幅应在2.2%左右。

而在经济下行、通胀较低的背景下，“政策需要放松，也可以适度放松。”报告称。

具体来看，财政政策应发挥更重要的作用，在继续优化支出结构的基础上，可考虑把降低中小微企业税费负担、提高个人所得税起征点、加大地下基础设施建设等作为重要政策选项；货币政策在坚持总体稳定和定向调控的同时适当放松。

该行预计，四季度人民币贷款增长和社会融资规模都将保持平稳，三季度末M2增速料将保持在13.5%左右，年末M2增速也将维持在13.5%左右的水平。

投资方面，除了房地产投资可能继续下滑之外，固定资产投资资金来源成为掣肘投资增长的另一难题，同时制造业和民间投资难有较快增长；取得财政资金支持的基础设施投资则有望成为避免投资大幅下滑的“救命稻草”，预计三季度投资增长15%左右，全年增长16.5%左右。

房地产投资四季度料回升乏力，全年房地产投资或将由2013年的19.8%下降至13%左右，这将拖累GDP下降0.44个百分点，对GDP的冲击比市场预估的要大。

工业前景亦不容乐观，预计三季度规模以上工业增加值同比增长7.8%左右，较上半年有较大回落；预计全年增长8.5%左右，较去年也有较大回落。

同时，由于全球经济不确定性较大、部分主要经济体增速放缓，再加上近期人民币汇率持续回调，都暗示出口增速难以较大幅度上升；而大宗商品价格同比大幅下降、国内需求不旺，也意味着进口增速仍将较低。

该行预计，三季度中国出口增长12%左右，进口下降1%左右；全年出口增长4%左右，进口增长2%左右。 （完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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