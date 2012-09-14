中银唐茂恒：中国贷款市场需要自由浮动利率

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透香港9月12日日电---中国银行首席产品专家唐茂恒表示,中国银团贷款市场需要以自由化的浮动利率作为贷款利率,取代相对固定的中国人民银行基准利率.
在参加亚太贷款市场协会举行的中国贷款市场会议时,唐茂恒表示,上海银行间同业拆放利率(Shibor)是目前最好的自由浮动利率,可望解决中国借款基准利率和贷款基准利率的利差.
中国人民银行在今年6月和7月两次下调贷款利率(分别下调25个基点和31个基点).虽然将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍,但存款利率浮动区间的上限也调整为基准利率的1.1倍.唐茂恒表示,"从纯利差的角度来看,银行的获利能力被挤压".
"贷款利率浮动区间的下限再往下,借款人在定价方面的要求也跟着改变.我们必须改革贷款利率来适应这些改变,"他说.
唐茂恒称,采用Shibor这类浮动利率也有助於改善中国二级贷款市场.在这个市场上,现有的交易没有重新定价的基础.
唐茂恒还表示,中国银行业协会正在制定二级贷款市场的总体规划方案,一但市场建立浮动利率机制後就能公布实行.
"中国人民银行的基准利率是管控程度较高的一种利率.在银团贷款方面,银行需要更自由化的利率,因为银团贷款是高度市场化的产品.Shibor是目前的唯一选择,"唐茂恒说.
根据汤森路透基点,今年中国只有一宗银团贷款采用Shibor作为贷款基准利率.烨辉(中国)科技材料有限公司在7月完成一笔5,400万美元三年期双档贷款贷款,利率为中国人民银行基准利率的115%,或者三个月Shibor加码275个基点,取两者中较高的一个.如果Shibor加码275个基点,低於中国人民银行基准利率的100%,则贷款利率定为中国人民银行基准利率的100%.法国巴黎银行上海分行是委托主办行兼独家额度分配行.
丰田汽车(中国)去年也完成一笔8亿元人民币三年期定期贷款,贷款利率条件为较Shibor加码230个基点.中国中信银行为牵头行及簿记管理人.(完)
--编译 洪曦;审校 沈以文
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