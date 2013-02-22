中行称该行客户投资天津信托阳光私募产品的本金无损失

路透北京2月22日 - 天津信托发行的一款"阳光私募"信托计划因投资顾问涉嫌诈骗而提前终止,该产品的优先级受益人和托管行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五称,该行投资于此产品的客户本金没有任何损失,投资收益有保障.

中国银行上海分行有关负责人对路透表示,"天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托计划"自成立以来,上海市分行严格履行托管职责,资金均在托管账户和券商保证金账户之间封闭流动.

2012年11月27日成立的为期一年的该信托计划性质为"阳光私募",即信托平台发售,募集资金委托给一家私募基金从事股票、债券等场内投资.优先级受益人承担相对次级受益人更低的风险和更低的收益.

"该产品持续盈利,目前已提前终止."中行上海分行有关负责人称.

信托兑付危机此起彼伏,但目前为止,各家信托公司都在最后时刻通过各种制度安排挽救并保全了优先级信托受益人的利益.刚性兑付也罢,制度优势也好,第一单投资人自担风险的案例仍未出现.

此前,"天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托计划"负责投资交易指令的投资顾问却因涉嫌诈骗被警方立案,而后天津信托于本周三发布公告,宣布提前终止该信托计划.并由受托人(天津信托)按照次级受益人(深圳凯雷)的指令操作变现.变现所得资金依据信托合同约定进行清算分配.

天津信托2月5日的公告称,江苏沐雪信息科技有限公司因涉嫌诈骗,已被湖北警方立案.经多方了解,江苏沐雪公司法定代表人及相关重要人员已被湖北警方控制.该信托计划已从2月1日起暂不接受投资顾问江苏沐雪操作指令.

此前有接近账户的人士推测,很可能是投资顾问与次级受益人的内讧导致了这次事件,投资顾问的交易指令违背了次级受益人的意愿.而被立案的投资顾问所诈骗挪用的资金可能是别的地方的资金,与该信托账户资金无关.(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。