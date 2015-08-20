中行称政策银行获注资可加强商业银行对外信贷支持能力

路透北京8月20日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四对于政策性银行获得外汇注资表示，政策性银行提升对外融资能力可以加强对商业银行海外信贷业务的支持，中行会用自身优势做好配合。

中行公司金融部总经理黄党贵在银行业例行发布会上表示，政策性金融机构对外融资能力越强，对商业银行提供海外商业信贷的支持就越强；中行将通过自身在“一带一路”沿线分支机构，配合政策性银行做好当地的金融服务。

“中行与国开行、进出口银行等建立了良好的合作关系，也与亚投行、丝路基金等多边金融机构对接，刚刚还与丝路基金签订战略合作协议，中行与各方通过银团贷款等多种方式共同对‘一带一路’提供融资支持，同时这也是中行提升风险管理水平的手段。”他称。

中国央行周二确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元。

央行行长周小川则在接受媒体采访时称，商业银行在“走出去”方面做了不少工作，但发展海外业务较为稳健、谨慎；而国开行和进出口行则步子更大一些。

政策性银行获注资后对外融资能力增强，通过风险共担的机制也将撬动商业银行加入“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)项目投资。

中行国际金融研究所常务副所长陈卫东表示，“银行过去喜欢独揽项目融资，以后在‘一带一路’上将更多采取银团贷款方式，分散风险”；而在汇率风险上，会针对“一带一路”业务发展需要，对开展相关业务的地区进行汇率风险研究甄别。

对于中行在“一带一路”领域的计划，黄党贵介绍，该行今年支持“一带一路”建设相关授信不低于200亿美元，未来三年累计达到1,000亿美元；网点布局方面，中行将实现沿线国家机构覆盖率超50%，进一步增加在南亚、中亚、中东欧、西亚、北非的机构设置。

在支持“一带一路”建设的筹资方面，他提到，中行除了国内存款，在沿线国家有分支机构，可以从当地机构筹集资金；发债也是重要资金来源，除了此前发行的“一带一路”专项债券，还有常规债券筹资。

此前，中行在全球发售四个币种、总规模35.54亿美元的债券，受到市场追捧，获共计120亿美元认购额，超额认购倍数2.4倍。

截至目前，在中国央行指定的17家离岸人民币清算行中，中行获得九家人民币清算行资格。（完）

(作者 李贺；审校 张喜良)

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