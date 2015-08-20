6月跨境人民币指数再创新高 但资本项输出规模待提升--中行

路透上海8月20日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四发布跨境人民币指数（CRI），今年6月中国银行CRI指数为293点，较上月上涨21个点，创出自该指数公布以来的记录新高；与上月相比，人民币在各类跨境收支中使用水平加快上升，但人民币回流规模偏大，资本项目输出人民币规模仍有待提升。

中国银行最新的CRI指数报告称，人民币跨境使用活跃度创历史高点。6月当月全国共办理经常项下和直接投资项下跨境人民币结算量超过8,000亿元，同比增长20.6%，环比增长27.5%，同比增幅较上月扩大约14个百分点，环比增幅较上月扩大近30个百分点。

报告并指出，人民币跨境收支继续保持净流入。与上月相比，本月货物出口中使用人民币结算的比例提升近4个百分点，是货物出口中使用人民币结算比例最高的单月，由此带动本月人民币在经常项下回流金额大幅上升。

在经常项目持续回流人民币的背景下，资本项目的人民币输出能力有待进一步提高，以满足人民币境外循环规模不断扩大的要求。

数据显示，在资本项下，6月当月全国共办理直接投资人民币结算金额1,580亿元，同比增长30.6%，环比增长44.2%，同比增幅较上月有所放缓，环比增幅明显扩大。其中，人民币对外直接投资（ODI）结算金额近470亿元，同比增长76.1%，环比与上月持平，同比增幅较上月减少约一半。

报告称，本月美元、欧元、英镑、日元的跨境使用活跃度指数分别为1,470、939、605、424，分别较2014年12月变动-0.4%、-1.1%、-3.2%、0.8%，本月跨境人民币指数较2014年12月上升14.5%，人民币在跨境交易中的使用活跃度与主要国际货币的差距进一步缩小。

报告还指出，人民币保持其作为全球支付货币排名第五的位置，2015年6月人民币占全球支付的2.09%。当月全球收付总量较上月上升14.5%，同期以人民币完成的收付量较5月增长9.3%，导致本月人民币收付量在全球收付总量中的占比较上月微降0.09个百分点。

今年5月中国银行CRI指数为272点，较4月上升11个点，创14个月新高。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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