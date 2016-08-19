中行6月跨境人民币指数升至年内新高 国际化发展稳中向好

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月19日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)日前发布报告指出，6月中国银行跨境人民币指数(CRI)较5月上升6点至年内新高，主因人民币在跨境服务贸易及其他经常项目结算的使用水平同比上升。
该行网站发布报告并指出，人民币在经常项目和直接投资项下的结算量同比下降，但环比继续回升；同时人民币跨境收支仍呈现净流出，离岸市场人民币存款下降。
报告提供数据显示，6月当月延续人民币跨境流动净流出态势，全月人民币净流出2,467亿元，净流出额较5月有所扩大。而香港金管局和台湾货币当局公布的离岸人民币存款都出现下滑。
“上半年人民币国际化发展稳中向好。”该行报告称。
报告指出，上半年人民币国际化主要体现以下特点：资本项下人民币跨境使用比重进一步上升；双边本币互换规模扩大，人民币跨境使用的基础设施建设取得积极进展；多项支持人民币跨境使用的政策陆续出台；人民币保持全球主要支付货币地位，国际投资货币和国际储备货币的职能进一步增强。（完）
报告全文详见中国银行官网 here
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。