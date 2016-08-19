中行6月跨境人民币指数升至年内新高 国际化发展稳中向好

路透上海8月19日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)日前发布报告指出，6月中国银行跨境人民币指数(CRI)较5月上升6点至年内新高，主因人民币在跨境服务贸易及其他经常项目结算的使用水平同比上升。

该行网站发布报告并指出，人民币在经常项目和直接投资项下的结算量同比下降，但环比继续回升；同时人民币跨境收支仍呈现净流出，离岸市场人民币存款下降。

报告提供数据显示，6月当月延续人民币跨境流动净流出态势，全月人民币净流出2,467亿元，净流出额较5月有所扩大。而香港金管局和台湾货币当局公布的离岸人民币存款都出现下滑。

“上半年人民币国际化发展稳中向好。”该行报告称。

报告指出，上半年人民币国际化主要体现以下特点：资本项下人民币跨境使用比重进一步上升；双边本币互换规模扩大，人民币跨境使用的基础设施建设取得积极进展；多项支持人民币跨境使用的政策陆续出台；人民币保持全球主要支付货币地位，国际投资货币和国际储备货币的职能进一步增强。（完）

报告全文详见中国银行官网 here