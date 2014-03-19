中行与上海国际能源交易中心签战略合作 着眼原油期货契机

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月19日 -作为推进中国版原油期货上市的准备之一，上海国际能源交易中心周三与中国银行(601988.SS)(3988.HK)签署战略合作协议，双方将在境内外交易、结算、风险管理、投融资等环节进行合作。
这是上海国际能源交易中心去年11月成立后，首次与商业银行签署战略合作协议。
上海期货交易所发布新闻稿称，除交易层面的合作外，上期所旗下的国际能源交易中心还将与中行在国际市场推广、产品创新、合作培训和研究交流等方面进行合作。
上海国际能源交易中心于去年11月22日在上海自贸区正式挂牌成立，具体承担国际原油期货平台的建设工作。
原油期货的筹备进展方面，上期所表示，目前正在积极筹备原油期货上市，推进做好原油期货合约、交易、结算、国际市场投资者进入等制度安排和规则设计，待国家相关配套政策措施落地后，将向全市场公布。
上期所理事长杨迈军在两会（全国人大和政协会议）期间曾表示，上市原油期货的技术准备工作已全部完成，正在等待配套政策法规的落实，力争在今年内推出，并且将被纳入夜盘交易。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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