专访：中行推出首只银行系交易类债券指数 人民币国际化推进内外联动（更新版）

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路透上海10月20日（作者 徐永） - 人民币国际化推进及其回流机制拓宽，在造就境外机构成为境内金融市场一支不容忽视的力量之时，中国金融机构能提供的内外联动的国际化相关产品也在逐渐丰富。中国银行(3988.HK)(601988.SS)周二将正式推出人民币债券交易指数，为银行系构建的首个服务人民币国际化的交易类债券市场指数。

中国银行上海总部金融市场部副总经理乐延在接受路透专访时表示，2010年境外机构可进入境内债券市场以来，中国银行渠道提供了大量代理交易清算服务，具体到债券投资，随着境外投资规模扩大，境外机构迫切需要一个能和投资组合直接挂钩的债券指数，中银债券指数顺应而生。

＂根据境外机构投资者的需求反馈，他们需要一个能够及时反映利率变化趋势、能够真实反映银行间债券市场流动性、能够快速熟悉银行间债券市场的债券指数。”他说。

现有投资境内债券市场的境外机构阵营中，除了RQFII等机构较为熟悉境内环境外，多数境外机构并不了解中国债券市场。乐延认为，中银债券指数标的券全部为真实成交活跃券，能为境外机构进入境内市场提供极大便利。

另外，与现有的全市场宽基指数不同，中银债券指数可为投资者提供可复制的投资组合，未来也可作为ETF类产品直接交易，因此与金融市场交易联系更为紧密。

中国债券市场目前提供债券指数的主要有中债登、中证登和上清所等几家，金融机构体系中，此前中信证券(600030.SS)(6030.HK)和标普合作，也有推出相关资本市场指数。

具体而言，中国银行此次推出的债券指数，分国债和金融债指数两种，现时还未有信用债纳入。每个指数标的券都为13只，债券期限分布在一、三、五、七、10年五个关键期限，每个期限的标的券为2-3只，平均久期在三年左右。

这些标的券的具体品种，都对外免费公开，由于都是真实成交活跃券，境外机构如果需要交易这些标的券，将能很方便从做市商等机构获得。

**境内外市场交易环境存不同**

作为场外交易市场，中国债券市场较长时间以来存在“倒券”现象，某交易日某只债券成交量较大，但可能并非真实交易，价格就可能失真，这也是包括中债登等指数编制机构，在计算收益率和指数时，需要进行大量剔除工作的重要原因。

境内机构熟悉境内交易环境，因此真实交易的价格偏离一般不会太大，但不熟悉境内市场的境外机构，则面临着适应问题。

中国央行2010年发布相关通知，允许境外人民币清算行等三类机构投资银行间债券市场，目前，境外机构投资者备案完成后，就可在银行间市场开展债券现券、债券回购、债券借贷、债券远期，以及利率互换、远期利率协议等其他经中国人民银行许可的交易。相关境外机构投资者可自主决定投资规模。

截至2015年4月末，共有232家境外机构获准进入中国境内银行间债券市场,债券托管余额为6,346.1亿元。

但值得注意的是，市场目前还存在着相同债券在境内外不同价的现象。如今日在伦敦发行的一年央票，询价区间为3.3%左右，而国内存续期在一年左右的央票，目前收益率约在2.64%附近，较境外低约66个BP。

**观望四季度及明年债市**

9月中下旬以来，中国国债期货和现券走出了一波大牛市，10期国债收益率下行幅度一度达到30个BP，10年期国债一级市场还跌破了3%的利率至2.99%。

四季度及明年中国债市的牛市空间预判，无论对境内还是境外投资者而言，都至关重要。

乐延曾长期从事外汇交易，如今作为上海总部固定收益交易的负责人，他认为，近期的牛市行情主要驱动因素可能还是对基本面较为悲观的预期，后期的空间，要看四季度的经济情况，如果此轮收益率下行幅度过低，留给明年的空间可能就较为有限。

“当然交易类机构不能看得过长，更应该注意止损。”乐延认为，大趋势判断对了，但如果一个波段亏损了，可能就出局了。

流动性的判断方面，他认为汇率企稳对债券市场整体是有利的，不低的资金利率也有利于控制债券市场杠杆风险，该行每年也会根据债券市场的收益情况，调整头寸规模。

另外，利率市场化虽然会给传统存贷业务带来利差收窄压力，流动性的充裕也会给资产管理机构带来资产配置荒，不过乐延认为，金融市场业务受此影响不大，一些代理业务还会因为专业能力获得更多业务机会。

根据中行半年报，截至上半年中行平均总资产回报为1.2%,净资产收益率为16.31%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（一般主要为证券类资产）的规模为1,195.31亿元。

另外，截至2015年8月末，进入中国境内市场的107家清算行和参加行，57家RQFII和27家QFII中，中国银行代理的数量为57家，市场份额约为30%。（完）