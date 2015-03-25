中行严控地方政府融资平台 一带一路机构力争达36家（更新版）

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路透香港/北京3月25日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)去年净利润同比增长8.08%，略高于市场预期，不良贷款继续攀升。中行高层称，资产质量压力大，下一步密切跟进、主动管控地方政府平台贷款，保证新旧贷款转归过程中不出现系统风险。

中行副行长张金良在该行2014年业绩说明会上表示，中西部资源型省份去年不良贷款增长较快，中行采取多项措施，包括加大对非不良高风险贷款的主动压退力度，去年主动压退了800亿元人民币。

“中行续做的平台贷款坚持商业化原则，选择的平台现金流充足；所选平台的不良率保持稳定水平；其中96%投向省市级以上的平台，而64%投向东部地区，信贷结构合理，到期还款情况良好。”他并称。

年报显示，截止去年末，中行不良贷款率为1.18%，较上年末上升0.22个百分点；逾期贷款率1.48%，关注类贷款比率下降0.12个百分点至2.37%；中行境内机构累计化解716亿元不良资产，计提资产减值损失466亿元，同比增长103%。

一家中型中资券商银行业分析师对路透表示，预计中行今年全年不良率增幅应小幅低于去年，下半年不良贷款生成速度开始下降。

中行周四公布年报显示，去年实现净利为1,696亿元，同比增长8.08%，略高于此前路透的预估值1,685亿元，净利息收入和非利息收入较快增长是主要驱动因素；其中，净利息收入比上年增长13.23%，非利息收入同比增长9.12%；净息差为2.25%，较上年提高1个基点。

此前，中国银监会公布数据显示，中国商业银行2014年末不良贷款率为1.29%。

**“一带一路”成为战略机遇**

中行董事长田国立称，去年中行海外业务进入历史上最快最好的发展时期，中行将强化海外经营优势，目前中行海外资产占到集团资产的27%，随着中国与“一带一路”沿线国家经贸合作水平提高和人民币国际化推进等，中国将迎来海外市场发展机遇。

他透露，今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，未来三年该额度将达到1,000亿美元，目前中行在一带一路沿线已布局约20家机构，另有三家机构正在筹备，未来争取达到50%的覆盖率，到36家左右。

“未来将加强在东南亚、中亚、中东欧、西亚、北非等地的机构设置，还要盯紧重大项目和业务，密切跟踪高铁核电行业走出去。”田国立称。

中行年报显示，2014年集团本外币贷款累计新增8,755亿元，新增贷款主要投向国家制定的重大战略、惠及民生的重要领域和“走出去”的重点项目；中行海外机构贷款新增527亿元，为历史最高水平。

年报并称，集团海外资产较年初增长18.11%，海外资产在集团中的占比达到27.41%，比年初上升1.65 个百分点；海外机构利润总额增长29.91%，利润总额对集团的贡献度达到22.98%，比上年上升3.60个百分点。

谈及利率市场化，田国立认为，中行海外业务占比较高，在海外的业务早就实现了市场化，因此，利率市场化对中行的冲击会相对小一些，反而对中行是发展的相对机遇。

他并指出，利率市场化不会改变资金的总量和客户存款的基础性地位，改变的是客户存款的定价模式和拓展方式。中行将强化全面负债管理，改变碎片化的资金拓展方式，增强产品的联动性，使资金在中行体系内流转和沉淀。同时，积极稳妥拓展市场融资，理性定价，合理控制负债成本。

中行年报预计，2015年内地人民币贷款预增长11%左右。

关于混业经营，中行行长陈四清表示，密切关注监管政策的变化，“很愿意等待机会的来临”，目前中行在综合化经营方面已经基本建成了多元化的平台，业务范围包括商业银行、投资银行、直接投资、投资管理、保险，基金，租赁等多个领域，形成了领先与同业的差异化的竞争优势。

“之所以中行能保证非利息收入占比30%以上，得益于多元化的平台。”陈四清说。（完）

(发稿 赵红梅/李铮/李贺/王蕾; 审校 杨淑祯)

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