中行等三银行确定今年自贸区同业存单规模 首期3-10亿--消息

路透北京7月15日 - 三位消息人士周三透露，中国银行(601988.SS)、浦发银行(600000.SS)及华瑞银行三家银行已确定今年试点发行自贸区同业存单规模，其中首期介于3-10亿元人民币，正在等待央行最后批复。

消息人士称，作为首批五家民营银行之一的上海华瑞银行，拟首期试点发行不超过5亿元自贸区同业存单，该行2015年发行计划上限为10亿元。

“华瑞银行首期同业存单单笔认购金额不低于1,000万元，发行期限以三个月固定利率为主，且境外认购部分纳入分账核算境外融资规模计算。”消息人士说。

另一位消息人士表示，中行和浦发行2015年自贸区同业存单发行规模均为50亿元，其中，中行首期5-10亿元，浦发首期3-5亿元，“工行和建行目前尚未上报具体发行方案。”

路透目前暂未获得上述银行对此事的评论。

业内人士表示，分账核算单元的资金要求自求平衡，而自贸区内银行资金存款少贷款多，此次发行同业存单资金可用于补充自身分账核算体系内的流动性。

据路透上月报导，包括中行、工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)、浦发和华瑞银行等五家银行将首批试点在上海自贸区内向境外金融机构发行同业存单。发行人可以自行确定每期同业存单的发行金额和期限，但需要在每年首只自贸区同业存单发行前，向央行上海总部提交年度发行计划，其中单笔最低认购额度应高于100万元，单期发行金额不得低于2,000万元。（完）

(发稿 路透中文新闻部; 审校 张喜良)

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