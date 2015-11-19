中银国际于中欧国际交易所推欧洲首只人民币计价ETF

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月19日 - 中国银行全资附属投行业务平台--中银国际日前率先在中欧国际交易所推出欧洲首只以人民币计价的A股交易所买卖基金（ETF），为欧洲投资者进入中国股票市场开辟了新通道。
中银国际提供的新闻稿显示，这支ETF由中银国际作为发起人，中银国际英国保诚资管负责投资管理。该产品追踪中国上证50指数，以人民币计价，采用实物复制模式，通过“沪港通”直接投资于内地A股市场，并适用广受欧洲各国法律认可的“欧盟可转让证券集合投资计划”(UCITS)架构，在中欧国际交易所挂牌交易。
中欧国际交易所于周三正式运作，总部设在德国法兰克福，由上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所分别按40%、40%和20%的比例合资成立，并得到了两国政府和监管机构的支持和认可。
“该产品的推出，填补了欧洲股权类人民币基金市场的空白，为欧洲投资者进入中国股票市场开辟了新的通道，进一步丰富了人民币资金的投资管道。”中欧国际交易所联席CEO陈晗表示，交易所成立初期，以ETF及债券等现货产品交易为主，未来将逐步提供丰富的人民币金融衍生产品，进一步推动人民币国际化。
中银国际证券销售及研究部主管黄仲文表示，这支ETF拥有成熟做市商机制，能为投资者提供全面的流动性支援。此外，该产品严格遵守欧盟金融产品的监管条例，有效地保障投资者的合法权益。（完）
(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。