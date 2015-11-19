中银国际于中欧国际交易所推欧洲首只人民币计价ETF

路透香港11月19日 - 中国银行全资附属投行业务平台--中银国际日前率先在中欧国际交易所推出欧洲首只以人民币计价的A股交易所买卖基金（ETF），为欧洲投资者进入中国股票市场开辟了新通道。

中银国际提供的新闻稿显示，这支ETF由中银国际作为发起人，中银国际英国保诚资管负责投资管理。该产品追踪中国上证50指数，以人民币计价，采用实物复制模式，通过“沪港通”直接投资于内地A股市场，并适用广受欧洲各国法律认可的“欧盟可转让证券集合投资计划”(UCITS)架构，在中欧国际交易所挂牌交易。

中欧国际交易所于周三正式运作，总部设在德国法兰克福，由上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所分别按40%、40%和20%的比例合资成立，并得到了两国政府和监管机构的支持和认可。

“该产品的推出，填补了欧洲股权类人民币基金市场的空白，为欧洲投资者进入中国股票市场开辟了新的通道，进一步丰富了人民币资金的投资管道。”中欧国际交易所联席CEO陈晗表示，交易所成立初期，以ETF及债券等现货产品交易为主，未来将逐步提供丰富的人民币金融衍生产品，进一步推动人民币国际化。

中银国际证券销售及研究部主管黄仲文表示，这支ETF拥有成熟做市商机制，能为投资者提供全面的流动性支援。此外，该产品严格遵守欧盟金融产品的监管条例，有效地保障投资者的合法权益。（完）