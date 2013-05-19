中行专家称贷款利率今年或放开管理

路透北京5月17日 - 中国银行首席经济学家曹远征周五表示，中国利率市场化进程正在加快，贷款利率今年内可能就会放开管制。而且利率市场化进程将会促进金融机构加速创新，各家机构的风格亦会多元化。

他在出席富国基金论坛时指出，目前央行对利率进行管理的只是金融机构贷款利率下限和存款利率上限。从去年7月开始，虽然国内贷款利率下限放宽至0.7倍，但各家银行的实际贷款利率下限基本在0.9倍，再往下降银行本身的资本成本就扛不往了。

“我个人感觉，很有可能今年就不用贷款利率管制了。”他说

他还表示，目前银行信贷占社会融资总规模的比例已降至50%以下，央行透过数量工具来进行货币政策调控的效率在下降，未来央行必须通过价格工具来调控。但是随着利率市场化的推进，存贷款利率渐趋市场化，央行的调控工具也会发生变化，未来主要透过央行公开市场操作及货币市场利率来调节。

中国国务院总理李克强上周主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。 (完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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