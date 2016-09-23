中行达成首笔上海自贸区债券柜台交易 债市开放再获进展

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月23日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)表示，该行与上海清算所合作，周五在上海自贸区内为自贸区企业客户叙做（达成）首笔基于FT账户体系的自贸区柜台债券交易。这亦是银行间市场向自贸区渗透的第一笔交易，标志着自贸区人民币资本项下的又一个创新。
中行网站周五发布新闻稿称，其客户通过开立在中行的FT账户购买了一只超短期融资债券（SCP），该债券由上海清算所提供区内登记托管。
“中国银行将继续探索、积极参与自贸区金融创新，借助自贸区平台服务境内外投资者，提供更为丰富和多元的金融服务，进一步推动人民币国际化发展。”中行方面表示。
此前央行上海总部曾表示，除了跨境贸易融资、跨境担保、跨境并购等产品和服务，上海自贸区的跨境债券业务也即将启动。
中央国债登记结算公司随后亦发布了上海自贸区债券业务指引，以规范自贸区债券发行、登记、托管及交易结算等业务操作。
中债登的业务指引中明确，已设立自贸区分账核算单元并经过验收的境内机构、已开立自由贸易账户（FR账户）的境内和境外机构、已开立境外机构人民币银行结算账户（NRA账户）的境外机构等参与自贸区债券业务。
而符合自贸区管理要求的自贸区柜台市场承办机构，可在自贸区内向投资者开办债券柜台业务，并参照境内柜台业务规则办理。（完）
(发稿 陈杨; 审校 李文科/杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。