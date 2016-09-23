中行达成首笔上海自贸区债券柜台交易 债市开放再获进展

路透北京9月23日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)表示，该行与上海清算所合作，周五在上海自贸区内为自贸区企业客户叙做（达成）首笔基于FT账户体系的自贸区柜台债券交易。这亦是银行间市场向自贸区渗透的第一笔交易，标志着自贸区人民币资本项下的又一个创新。

中行网站周五发布新闻稿称，其客户通过开立在中行的FT账户购买了一只超短期融资债券（SCP），该债券由上海清算所提供区内登记托管。

“中国银行将继续探索、积极参与自贸区金融创新，借助自贸区平台服务境内外投资者，提供更为丰富和多元的金融服务，进一步推动人民币国际化发展。”中行方面表示。

此前央行上海总部曾表示，除了跨境贸易融资、跨境担保、跨境并购等产品和服务，上海自贸区的跨境债券业务也即将启动。

中央国债登记结算公司随后亦发布了上海自贸区债券业务指引，以规范自贸区债券发行、登记、托管及交易结算等业务操作。

中债登的业务指引中明确，已设立自贸区分账核算单元并经过验收的境内机构、已开立自由贸易账户（FR账户）的境内和境外机构、已开立境外机构人民币银行结算账户（NRA账户）的境外机构等参与自贸区债券业务。

而符合自贸区管理要求的自贸区柜台市场承办机构，可在自贸区内向投资者开办债券柜台业务，并参照境内柜台业务规则办理。（完）