中国银行成亚洲首家伦敦金直接定价行--中行

路透上海6月17日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周二表示，中国银行成为亚洲首家直接参与洲际交易所(ICE)伦敦金定价银行，进一步提升中资机构对国际黄金定价话语权。

刊登在中国银行网站的新闻稿称，伦敦金定盘价是国际市场普遍接受的价格指标，被广泛应用于生产商、消费者和金融机构间交易结算，同时也是众多黄金衍生交易合约的定价基准。

上海黄金交易所认为，“通过参与全球所接受和运用的伦敦金美元基准价能够反映中国黄金行业和市场的供需，代表了中国黄金市场走向国际，同时也推动了中国黄金市场的国际化，增强中国在国际黄金市场的话语权。”

洲际交易所旗下定价管理机构(IBA)主席Finbarr Hutcheson表示定价交易量增长以及全球更多的参与者，说明市场高度认可ICE为提高定价透明度和价格公信力所采取的管理监督措施。

中国银行1987年成为伦敦金银市场协会的创始成员，也是中国黄金市场最大的报价行和最国际化的市场参与者。（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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