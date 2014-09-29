交行透过上海金交所国际板进口黄金 为国际板启动后首笔

路透上海9月29日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)近日通过上海黄金交易所国际板成功完成首笔黄金实物进口业务，进口黄金为纯度99.99%的公斤条。这是国际板9月18日启动以来，商业银行首次通过自贸区黄金保税仓库完成的黄金进口业务。

交行新闻稿称，该行充分利用兼具黄金进口和交易所A类国际会员资质的优势,实现了国际板库存黄金向主板库存黄金的转换, 为商业银行黄金进口新模式做出有益的探索，大幅提高了黄金进口业务的快捷便利程度。

交通银行位于上海自贸区的黄金保税仓库是交易所国际板首家、也是目前唯一一家指定交割金库，仓储能力达千吨级，将为境内外黄金投资者提供便捷优质的仓储、转口服务。

上海黄金交易所国际板是中国首个向国际投资者开放的金融产品，首批挂牌产品包括iAu100g、iAu99.99、iAu99.5三个品种。9月18日启动之时，瑞士MKS金融公司、汇丰银行、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(1398.HK)(601398.SS)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)成为达成首笔交易的会员单位。

上海金交所国际板首批国际会员有40家，包括国际知名的银行、大型精炼企业等。对于国际板挂牌的三个合约，国际会员及客户允许交易和交割，同时亦允许出入库。

中国已连续多年成为全球最大的黄金消费国，每年需要进口大量黄金。但中国对黄金的进口仍实行严格管制，由央行对黄金及金制品的进出口数量进行限制性审批，目前有十余家商业获得黄金进出口权。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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