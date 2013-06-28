中行行长建议中国三至五年内实现资本项目基本可兑换

中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透上海6月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周五表示，建议逐步放开人民币资本项目的可兑换，先在3-5年内，实现资本项目的基本可兑换，然后在10-12年内，实现资本项目的全部可兑换。
他在陆家嘴论坛上并表示，资本项目基本可兑换是指除了对流动性较强的资本市场、货币市场实行总量控制以外，其他的资本项目应该是可以逐步放开的。
中国人民银行行长周小川周五稍早亦在该论坛表示，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。
李礼辉还提到，人民币资本项目可兑换是人民币国际化的必然条件；人民币国际化应该是一个循序渐进不断发展和成熟的过程。人民币成为全球结算、投资和储备的主要货币之一，预计应该需要15年左右的时间。
另外就利率市场化改革，他认为，可以适时取消贷款利率浮动的下限，适当精简人民币基准利率的档次，现在档次较多，不管是存款的基准利率还是贷款的基准利率应该适当的精简，提高Shibor作为基准利率的使用范围和影响力。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。