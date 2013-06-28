中行行长建议中国三至五年内实现资本项目基本可兑换

路透上海6月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周五表示，建议逐步放开人民币资本项目的可兑换，先在3-5年内，实现资本项目的基本可兑换，然后在10-12年内，实现资本项目的全部可兑换。

他在陆家嘴论坛上并表示，资本项目基本可兑换是指除了对流动性较强的资本市场、货币市场实行总量控制以外，其他的资本项目应该是可以逐步放开的。

中国人民银行行长周小川周五稍早亦在该论坛表示，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。

李礼辉还提到，人民币资本项目可兑换是人民币国际化的必然条件；人民币国际化应该是一个循序渐进不断发展和成熟的过程。人民币成为全球结算、投资和储备的主要货币之一，预计应该需要15年左右的时间。

另外就利率市场化改革，他认为，可以适时取消贷款利率浮动的下限，适当精简人民币基准利率的档次，现在档次较多，不管是存款的基准利率还是贷款的基准利率应该适当的精简，提高Shibor作为基准利率的使用范围和影响力。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。