中银香港称正进行可行性研究 审视业务及资产组合

路透香港5月23日 - 中银香港(2388.HK)周一称，正进行一项可行性研究，审视集团的业务及资产组合，而相关研究结果可能会，或可能不会导致该行出售所持有的银行资产。

中银香港的声明是回应近日有媒体报道有关该行潜在出售资产的猜测。中银香港董事会强调，截至目前，除此前已公布的拟出售旗下南洋商业银行全部已发行股份外，公司并没有作出有关进行任何出售或企业重组的决定，并且无法对交易会否实现作出任何保证。在适当或有需要时，该行将根据《上市规则》及/或证券及期货条例作进一步公布。

去年12月，中银香港与中国信达(1359.HK)就以总代价680亿港元出售南洋商业银行订立具法律约束力协议，待监管机构及股东会批准等先决条件达成后方可完成。

中银香港为中国银行(3988.HK)(601988.SS)的子公司，为一家在港注册的持牌银行，其附属机构并包括南洋商业银行、集友银行和中银信用卡(国际)有限公司。

中银香港今天收高2%，报22.9港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)