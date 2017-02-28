中银香港将收购母行于印尼及柬埔寨业务 作价逾25亿人民币

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月28日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)的香港分支--中银香港(2388.HK)周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
基于集团在东盟地区的重组计划，中银香港此前已公布收购母行于马来西亚和泰国的子公司，现进一步就收购印尼雅加达分行和柬埔寨金边分行，交易对价分别为14.39亿元及10.79亿元。
中银香港表示，董事相信上述拟议收购将能进一步促进公司业务的发展，加快提升客户服务、产品创新与推广能力和在东盟地区的竞争力，并奠定其作为区域性银行的立足点，符合中银香港在东盟地区的整体长远发展策略。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。