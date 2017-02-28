中银香港将收购母行于印尼及柬埔寨业务 作价逾25亿人民币

路透香港2月28日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)的香港分支--中银香港(2388.HK)周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。

基于集团在东盟地区的重组计划，中银香港此前已公布收购母行于马来西亚和泰国的子公司，现进一步就收购印尼雅加达分行和柬埔寨金边分行，交易对价分别为14.39亿元及10.79亿元。

中银香港表示，董事相信上述拟议收购将能进一步促进公司业务的发展，加快提升客户服务、产品创新与推广能力和在东盟地区的竞争力，并奠定其作为区域性银行的立足点，符合中银香港在东盟地区的整体长远发展策略。（完）

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