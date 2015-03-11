中国货币政策渐进式宽松 楼市年中或止跌回稳--中银香港

路透香港3月11日 - 中国自3月1日起减息，中银香港(2388.HK)经济研究员柳洪称，本次减息预示货币政策将呈渐进式宽松走势，有利信心持续改善，并预计房地产市场年中有机会止跌回稳，而A股前景乐观，可产生财富效应。

“此次人行减息并不意味着进入减息周期，但基本可以确认已进入降准周期。”他预计，年内有再减息一次的机会；从外汇占款的缺口估计，年内可能会有2-3次降准机会。

他并称，本次减息乃至后续的中国货币政策放松后，人民币兑美元贬值的空间将较为有限。预计下半年受美元强势减弱、中国经济托底将见成效、经常账盈余增加等因素影响，人民币兑美元有机会反弹。

以下为报告内容摘要：

减息所释信号解读：

（1）市场需改变对中国经济持续下滑的预期

本次减息看似顺应市场减息的预期，实际上意在引导市场改变持续看空中国经济的预期，以起到稳增长先稳预期的作用。人行本次减息意味着：一是货币政策作为财政政策、深化改革和相关战略在稳增长方面的配套政策之一，已加大力度，在货币及财政政策、深化改革和「一带一路」、京津冀一体化等战略共同发力下，中国经济有望于第二季度止跌回稳，下半年将好于上半年；二是新常态没有改变中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，今年中国经济的增长目标在7%左右，持续看空中国经济存在风险。

（2）中国经济的通缩风险可望缓解

通缩压力上升，既有经济下行有效需求不足的原因，也有欧洲和日本通缩，以及石油等大宗商品价格低迷带来的输入型通缩的影响；既有货币投放不足、货币信贷存量被过剩产能和无效投资挤占的因素，也有税收过高的成份。究其本质，通缩是货币问题。人行减息可对冲CPI同比涨幅下行的压力，降准可加大基础货币投放，加上稳增长有望见效，有效需求可望增加，那么，通缩风险不仅可控并可缓解。

（3）社会融资成本下行将是长期趋势

去年中以来，人行就通过政策工具创新，引导中长期利率水平逐步走低，公开市场上通过正回购利率的下降引导长期利率下行。本次减息，一是仍可起到降低名义利率和企业融资成本的作用，进一步巩固上次减息产生的社会融资成本下行的成果。二是信贷与债券融资之间有一定的替代性，债券的融资成本也会有所下降。三是缓解市场资金紧张局面，引导货币市场利率的表现与贷款利率的走势同向，达到降低社会融资成本的效果。

近期人行发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%，进一步巩固融资成本下行的成果。今后如果降低社会融资成本的成果出现反复，人行进一步的政策出台仍然可期。

（4）人行今年将重点推进人民币存款利率改革

本次减息同时将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍，利率市场化改革再进一步。预计年内人行将从下列几个方面推进利率市场化改革：一是发展银行同业存单，推出面向企业和个人的大额存单，扩大和提高金融机构负债产品的自主定价范围和能力。通过存单公布的利率和买卖的利率，培育政策目标利率。二是进一步完善无风险收益率形成机制，完善利率调控体系，健全利率传导机制，不断增强人行利率调控能力和宏观调控有效性。三是推出存款保险制度。四是强化银行自律，并让所有风险显性化，让商业银行作为市场主体真正地按照市场规则运用信贷资金，提高市场的资源配置效率。

（5）货币政策将呈中性偏松或渐进式宽松走向

人行年内会否再次减息，将视市场对中国经济的预期有无转变、社会融资成本降低的成果有无反复、通缩风险是否缓解而定。目前基准利率仍有下降空间，人行年内有再减息一次的机会。

减息要发挥预期效果，还需降准释放流动性作配合。鉴于当前大型金融机构、中小型金融机构的法定存款准备金率分别高达19.5%和16%，以过去十年的平均水平衡量仍明显偏高，且外汇占款大幅减少。短期内外汇占款环比减少的趋势难以扭转，需要降准补充基础货币。从外汇占款的缺口估计，年内可能会有2-3次降准机会。

减息的主要影响：

（1）房地产市场整体气氛将现改善且下半年止跌回稳可期

房地产兼具消费与投资双重属性，利率、M2、新增贷款等货币要素与房地产市场量价变化息息相关。减息将导致企业融资成本降低，房企的整体资金面有望改善。按揭贷款利率降低，购房成本减少，有利于吸引刚需及改善性需求入市，推动市场触底回暖。

尽管消化库存仍将是2015年市场的主基调，但是不同城市消化库存的压力显着分化。预计一、二线城市全年量价均有望小幅回升，三、四线城市受困于高库存，全年量价可能保持平稳或小幅下跌。房地产开发投资增速今年第二季度有望止跌，下半年可能会回到10%以上，甚至达到11%。

（2）银行业需让利实体经济，利空多于受益

由于市场资金面偏紧，银行之间、银行与货币基金之间争夺存款，因此，多数银行会上浮，特别是中小银行一般会一浮到顶。按1年期定存计，存款利率由3.3%(2.75% X 1.2)降为3.25%(2.5% X 1.3)，仅仅下降了0.05%，而贷款利率却下跌了0.25%，实际上是非对称性减息，银行业的利差将收窄。

减息可能会带来另一个趋势，即大型银行的部分存款将流向中小银行。因为大型银行的存款利率未必立即上浮，即使上浮也不会一浮到顶，否则成本会大幅增加，且操作性相对较差；更有个别银行因为资金配置问题而宣布减息。这就导致大型银行的存款利率普遍低于中小银行，在存款保险制度推出后，部分存款从大型银行流向中小银行成为可能。大型银行的部分存款资源流失，其服务可能向大中型企业集中。中小银行获得存款资源，将更有能力为中小企业提供服务。未来中小银行可能是为中小企业提供服务的主力军。

（3）减息理论上利好股市，A股前景较为乐观

本次减息后股市的反应相对平静，除局部板块如环保、文化等板块表现亮丽外，大盘整体表现反复、偏弱。主要原因可能是，其一，本次减息符合市场预期，前期市场连续上涨已经提前透支了减息的利好；其二，市场过度关注经济下行及通缩风险上升等压力；其三，减息短期对银行股利空。

但是，从中长期看，减息将从四个方面对股市产生积极影响：一是基准利率下降，继续压低无风险收益率，吸引更多储蓄资金流入股市；二是对信用风险担忧减弱，表现为估值模型中的风险溢价下降；三是减息降低了企业融资成本，对高杠杆和资金密集行业来说，在估值提升后还可改善企业盈利；四是减息有利于银行业的资产质量改善，未来银行股价值重估可期，且预期中的降准对银行股利好。因此，A股中长期前景较为乐观，不仅可扩大企业直接融资比例，而且可能带来财富效应。

（4）短期加大人民币贬值压力，但全年仍可能先跌后回

本次减息前后一周，人民币对美元有较大幅度贬值。从2月24日到3月4日，人民币中间价、CNY和CNH分别从6.133、6.255和6.2632，贬至6.1525、6.2710和6.2833，幅度分别为195、160和201点子。预计中国的货币政策宽松工具主要在上半年运用，因而，今年上半年人民币兑美元有较大贬值压力。

人行对汇率的态度，一方面，将会通过人民币兑美元汇率中间价来体现。CNY受2%的日波动幅度限制，只能在中间价上下2%的区间波动。CNY的变化趋势实质上是受人民币汇率中间价影响。另一方面，还可以通过减持美债、调整外汇储备的构成来表达。中国拥有近4万亿美元的外汇储备，通过减持美债一定程度上也可以起到调控人民币汇率的作用。

因此，本次减息乃至后续的中国货币政策放松后，人民币兑美元贬值的空间将较为有限。预计下半年受美元强势减弱、中国经济托底将见成效、经常账盈余增加等因素影响，人民币兑美元有机会反弹。如果看一篮子货币，人民币将是很强的货币。只是问题将转移到人民币对内贬值、对外升值的矛盾不减反增。（完）

(整理 雷美珍；审校 黄凯)

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