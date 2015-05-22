中行称拟将东盟部分业务转予中银香港 后者考虑售南洋商行

路透上海5月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五公告称，该行子公司中银香港(控股)(2388.HK)旗下的中国银行(香港)有限公司正考虑出售其在南洋商业银行中的全部股权；而中行亦正考虑将东盟部分国家的银行业务及资产重组，并转让予上述两家子公司的拟议交易计划。

公告指出，该等拟议资产出售将减少管理架构重叠造成的资源和客户分散，可进一步拓展中银香港(控股)和中国银行(香港)的经营空间，加快提升中行在东盟地区的客户服务、产品创新推广能力和市场竞争力，促进中行在东盟地区业务发展。

中行并表示，董事会批准该行在境内外市场发行债券（不包括二级资本债券、可转换公司债券等补充资本性质的债券），新增余额不超过本行最近一期经审计的总资产值1%，募集资金用于公司一般用途。

此外，中行还宣布聘任许罗德为副行长，许罗德此前曾先后担任中国人民银行支付结算司司长、中国银联总裁以及上海黄金交易所理事长。

路透1月曾援引知情人士透露，中银香港正考虑出售旗下南洋商业银行，估值约60亿美元，出售资产是因为南商中国业务与母公司中国银行重叠。

中国银行A股周四收报4.44元人民币，过去一个月累计跌幅约7.11%。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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