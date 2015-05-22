中行称拟将东盟部分业务转予中银香港 后者考虑售南洋商行

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海5月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五公告称，该行子公司中银香港(控股)(2388.HK)旗下的中国银行(香港)有限公司正考虑出售其在南洋商业银行中的全部股权；而中行亦正考虑将东盟部分国家的银行业务及资产重组，并转让予上述两家子公司的拟议交易计划。
公告指出，该等拟议资产出售将减少管理架构重叠造成的资源和客户分散，可进一步拓展中银香港(控股)和中国银行(香港)的经营空间，加快提升中行在东盟地区的客户服务、产品创新推广能力和市场竞争力，促进中行在东盟地区业务发展。
中行并表示，董事会批准该行在境内外市场发行债券（不包括二级资本债券、可转换公司债券等补充资本性质的债券），新增余额不超过本行最近一期经审计的总资产值1%，募集资金用于公司一般用途。
此外，中行还宣布聘任许罗德为副行长，许罗德此前曾先后担任中国人民银行支付结算司司长、中国银联总裁以及上海黄金交易所理事长。
路透1月曾援引知情人士透露，中银香港正考虑出售旗下南洋商业银行，估值约60亿美元，出售资产是因为南商中国业务与母公司中国银行重叠。
中国银行A股周四收报4.44元人民币，过去一个月累计跌幅约7.11%。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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