中银香港就出售南商行与信达订正式协议 收益逾340亿港元

路透香港12月21日 - 中银香港(2388.HK)称，已就出售香港南洋商业银行全部股权与中国信达资产管理(1359.HK)订立正式买卖协议，预计该行将录得逾340亿港元税前收益。

中银香港于9月同意向中国信达出售南商行，总代价680亿港元，至上周五（18日）双方订立具法律约束力协议，待监管机构及股东会批准等先决条件达成后方可完成。

中银香港上周五晚公告称，将于本月底前向股东派发通函，预计此项交易将为该行带来340.27亿港元税前收益，按2014年末基准的普通股权一级资本心率将提升8个百分点，原为12.3%；出售所得净收益用途包括将业务扩展到东盟地区。

中银香港并称，预计母行中国银行(3988.HK)(601988.SS)亦将录得392.02亿港元税前收益。

中国信达表示，将于2016年1月12日或之前向股东寄发通函，交易涉及的先决条件包括香港金融管理局、中国银监会及股东会的批准，须全部于2016年6月30日或之前达成。

投行美银美林的报告引述信达管理层指出，公司不太可能发行新股应付有关交易，收购代价将主要以银团贷款、发债以及由信达向信达香港注资等方式筹资支付，预计交易完成后，信达的资本比率仍将高于监管规定。

野村证券的报告称，信达以相对较高估值即市账率1.85倍的作价收购南商行，令此前股价受压，但随着消息得到消化，该行维持对信达“买入”建议，因预期信达可受惠于国内债券市场快速扩张。

信达周一早盘收高1.83%，报2.78港元；中银香港则跌0.42%，报23.55港元。（完）

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