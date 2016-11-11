中国银行获得“深股通”独家结算银行资格

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五称，香港中央结算有限公司（香港结算）与中国银行上海市分行、中银香港(2388.HK)签订协议，选定中行为“深股通”独家结算银行，中国银行上海市分行和中银香港分别作为内地和香港的结算银行。
中行新闻稿显示，目前该行已获得“深港通”全部业务资格，为“深股通”独家结算银行、“深港通项下港股通”结算银行及独家指定开户银行。
中行本周三发布新闻稿称，该行正式获批“深港通项下港股通”跨境资金结算业务资格，并由中银香港作为中国结算在香港结算的指定开户银行办理相关结算业务、换汇业务。
香港交易及结算所（港交所）9月下旬表示，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。(完)
(发稿 陈杨；审校 沈燕/乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。