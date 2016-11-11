中国银行获得“深股通”独家结算银行资格

路透北京11月11日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五称，香港中央结算有限公司（香港结算）与中国银行上海市分行、中银香港(2388.HK)签订协议，选定中行为“深股通”独家结算银行，中国银行上海市分行和中银香港分别作为内地和香港的结算银行。

中行新闻稿显示，目前该行已获得“深港通”全部业务资格，为“深股通”独家结算银行、“深港通项下港股通”结算银行及独家指定开户银行。

中行本周三发布新闻稿称，该行正式获批“深港通项下港股通”跨境资金结算业务资格，并由中银香港作为中国结算在香港结算的指定开户银行办理相关结算业务、换汇业务。

香港交易及结算所（港交所）9月下旬表示，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。(完)