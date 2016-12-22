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亚洲 | 2016年 12月 23日 星期五 00:25 BJT

标题新闻：中银香港同意作价77亿港元出售所持集友银行70.5%的股权给厦门国投和集美校委会

厦门国投：厦门国际投资有限公司 集美校委会：集美学校委员会

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