中银香港料明年美国加息1-2次 人民币兑一篮子货币基本稳定

路透香港12月16日 - 中银香港(2388.HK)周五称，预计2017年美国加息1-2次，令美元维持强势，对人民币仍有一定压力，但由于过去两年人民币贬值压力已得到纾缓，料人民币兑一篮子货币汇率将继续保持稳定。

中银香港首席经济学家鄂志寰在记者会上指出，美国的加息周期已经形成，虽然公开市场委员会暗示明年可能加息三次，但基于对美国经济温和复苏的预期，该行预计加息步伐亦会温和，联邦基金利率只上调1-2次，每次0.25%。

市场对美国加息预期上升将支持美元维持强势，增加人民币压力，但中银香港认为，人民币兑美元在2015及16年已累计下跌12%，贬值压力已得到纾缓，因此预计明年人民币兑美元汇率将双向波动，是升是跌取决于美元本身走势，但人民币兑一篮子货币将继续保持基本稳定。

受美国加息预期影响，香港银行同业拆息（HIBOR）近日明显抽高，但中银香港认为，香港可以维持资金较充裕的环境，仍有一定弹性决定是否跟随美国加息；如果明年美国加息两次，香港有机会跟随加息一次。

中银香港预期，香港经济仍面对下行压力，因外需疲弱、楼价存在调整风险，不过外贸、旅游和零售业经过一轮下调后跌幅将会收窄；此外，就业市场大致稳定、政府财政稳健以及资金较充裕的环境可为经济压力提供缓冲，预计2017年香港经济增长率为1.8%，略好于2016年的1.5%，而基本通胀率则降至2%。

该行又提及，自去年811汇改以来离岸人民币出现较大波动，香港的离岸人民币存款以及点心债发行量有所收缩，香港银行业感受到定压力，但人民币双向波动加大，有利于离岸人民币市场业务朝多元化发展，增强人民币市场基础。（完）