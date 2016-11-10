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中国财经 | 2016年 11月 10日 星期四 08:13 BJT

中国银行正式获批“深港通项下港股通”跨境资金结算业务资格

路透北京11月9日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)网站周三发布新闻稿称，该行正式获批“深港通项下港股通”跨境资金结算业务资格，并由中银香港作为中国结算在香港结算的指定开户银行办理相关结算业务、换汇业务。

香港交易及结算所（港交所）9月下旬表示，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。（完）

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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