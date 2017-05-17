债券通将强化香港国际金融中心地位 增人民币交易量--中银香港

路透香港5月17日 - 香港与内地债券市场互联互通合作(“债券通”)快将启动。中银香港(2388.HK)副董事长兼总裁岳毅发表评论文章认为，债券通将强化香港国际金融中心地位，增加香港市场人民币外汇交易量，并带动相关的利率和汇率风险对冲产品的发展。

他周二晚间的评论指出，中国人民银行和香港金融管理局正式公告，同意两地基础设施机构开展债券通，这是继沪港通和深港通后，两地资本市场互联互通再揭新篇章，也是一份迎接香港回归祖国20周年的特别礼物，意义重大。

“债券通的推出表明中央支持香港与内地合作、支持香港发展经济及改善民生的力度只会加大不会减弱，将从如下两个层面强化香港国际金融中心地位。”他说。

他指出，香港债市规模不大亦不算活跃，从香港本地金融市场看，存在“股强债弱”的短板；从亚太区域金融市场看，落后于区内竞争对手新加坡。债券通按“先北后南”方式运作，即先开通北上渠道，为境外资金在境外购买内地的债券提供平台，之后启动南下渠道，对促进香港债市发展的作用重大。

“债券通渠道远比沪港通、深港通复杂，债券通开通将促进香港金融基建上新台阶。债券通双向开通之后将为香港债市引入大量增量资金，更多参与主体将到香港债市进行债券发行和交易活动，这将有助香港国际金融中心的长远稳健发展。”他称。

境外投资者通过债券通投资内地债券市场，将由香港金融管理局营运的债务工具中央结算系统（CMU）处理开户及合规要求，这不仅为境外投资者投资境内债券市场提供更多便利和选择，同时也将进一步带动内地债券市场的开放和国际化。

中国央行周二与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。

岳毅称，目前中国内地债券市场是全球第三大债市，截至今年3月的境外机构和个人持有境内人民币债券达8,301.62亿元，占比仅1.24%，意味着通过香港债券通平台购买内地债券的交易量将非常巨大。

“债券通为香港5,000多亿元人民币存款、以及大量海外资金提供配置人民币资产新管道的同时，将有助于稳定香港人民币资金池规模，为发展更为丰富的人民币金融产品提供支持。”他并说，“境外投资者在离岸市场自行解决人民币头寸，将增加香港市场人民币外汇交易量，并带动相关的利率和汇率风险对冲产品的发展。”（完）