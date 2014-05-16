中国银行称加快个人房贷审批速度 将利率控制在合理水平

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月16日 -按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五表示，将重点支持首套自住型购房贷款，将个人住房贷款利率控制在合理水平，减轻居民购买首套自住房的家庭经济压力。
中国银行发布的新闻稿称，努力满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。在今年新投放的个人住房贷款中，近九成的资金用于支持居民家庭首次购买自住普通商品住房。
中行表示，该行在个人住房贷款业务审批中引入决策引擎技术，搭建客户申请评级模型，实行标准化作业和集中审批，减少人工干预，加快了审批速度。目前，在借款人申请材料完整、符合信贷条件的情况下，中国银行个人住房贷款审批时间通常在几个工作日内就可完成。
新闻稿显示，截至2014年4月末，中国银行个人住房贷款余额已达1.35万亿元，比2013年末增加690亿元，在全部个人贷款新增中的占比达85%，同比大幅提升15个百分点。中行称，该行个人住房贷款的不良率水平继续保持在较低水平。
全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)此前称，高度重视个人住房金融服务，将进一步合理配置贷款规模，及时满足客户的用款需求。同时，大力推广应用分类审批技术，进一步提高个人住房贷款的审查审批效率，加快个人住房贷款审批。
中国央行副行长刘士余近日主持召开了住房金融服务专题座谈会，要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求；合理确定首套房贷款利率水平；有效防范信贷风险，严格执行个人住房贷款各项管理规定，加强对住房贷款风险的监测分析。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。