中行旗下子公司以87.4亿元出售华能国际电力开发20%股权

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月30日 - 中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二晚间公告称，旗下两家全资香港子公司以合计87.4亿元人民币价格，出售华能国际(600011.SS)(0902.HK)第一大股东华能国际电力开发公司20%股权，预期在交割后将获得净收益约23.62亿元。
根据交易双方周二签订的产权交易合同，中行旗下中群发展和中昌国际投资拟分别将华能国际电力开发15%和5%的股权，出售给尚华公司，后者为华能集团香港公司的子公司。预计交割将于明年3月底前完成。
交易双方约定，首期价款为交易对价的50%，将于周四（31日）中午12点之前以现金交付，三成价款予半年内支付，其余两成在一年内交付，后二期价款均应支付利息。华能集团香港公司将担保支付后二期价款。
华能国际电力开发目前持有华能国际33.33%股权，持有股票市值约为446亿元。
中行指出，尽管交易对价略低于资产评估报告评估价，但出售标的股权仍能实现较好回报。中行出售所获款项将用作一般营运资金，投资任何可以促进未来持续增长及间接令中行受益的项目，因此出售事项符合公司长远利益。
中国银行A股周二收报4.04元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。