专访：中行新推人民币指数管理一带一路汇率风险 助人民币国际化--专家

图为南京一家银行的工作人员在清点人民币现钞。 REUTERS/Sean Yong

作者 李文科/李铮

路透北京12月3日 - 加入SDR后人民币国际化进程将提速，而全球经济复苏不均衡加剧新兴市场汇率风险。中国银行(601998.SS)(3988.HK)新推出“一带一路”人民币汇率指数(BOC OBORR)，为管理中国与沿线国双边经贸中的汇率风险助一臂之力，且作为首个新兴市场人民币汇率指数，将助力人民币国际化更进一步。

中行投资银行与资产管理部市场策略研究主管王蕾在接受路透专访时指出，BOC OBORR指数整体反映人民币兑一带一路国家货币篮子的变动，且以人民币作为主货币进行报价。在中国与沿线国双边经贸交往日趋频繁之际，该指数填补了同类汇率风险管理工具上的空白。

“跟总指数一起发布的三个子指数，东南亚货币子指数，EMEA子指数，活跃的货币子指数，企业可以选择已经发布的子指数来直接做对冲交易的参考，如果有个性化需求也可以提出来量身定做。”王蕾表示。

实际上，摩根大通的亚洲新兴市场货币指数也是新兴市场货币指数，但是以美元为主货币、且仅限于亚洲新兴市场货币。一带一路人民币汇率指数则更贴合中国和一带一路战略双边往来的需求。

中行投资银行与资产管理部与全球市场部联合研发的“一带一路人民币汇率指数”，在经过前期研究论证、指数合成、数据回溯、交叉验证和试运行后，可真实客观地反映人民币对“一带一路”国家货币币值的整体变动趋势。

王蕾并介绍，一带一路人民币汇率指数目前采纳了沿线全部64个国家的货币，采取贸易加权汇率，其实是有效汇率的一种，最重要的意义在于反映一种货币对其它多种货币的整体波动情况。通过对指数的跟踪反馈，中国企业可以及时把握这些地区的汇率市场趋势，提前采取保值锁定措施，降低非经营风险。

此外，针对中国大型企业在海外布局和主要业务发生区域，按照客户在各个国家业务发生比重，中行还提供“专属”的个性化指数服务，便于客户及时认识把握面对的风险等级，同时提供可选择的保值产品，服务于企业经营扩张。

中国银行目前既有反映人民币利率价格的“中银人民币债券指数”，又有反映人民币汇率价格的本指数，还有反映跨境利差的“中银境内外投融资比较指数”（CIFED指数），初步形成一个完整的金融市场指数体系。

**规避汇率风险之利器**

尽管美元是全球最大的国际货币，但中国与一带一路沿线国家地区之间的经贸往来中仅关注美元和人民币的汇率显然是不够的。

中国银行全球市场部外汇交易台高级交易员崔海涛就强调，虽然人民币兑美元此前曾出现阶段性贬值，但人民币兑一带一路沿线货币仍是持续走强态势。

“人民币兑新兴市场处于稳定甚至是升值态势，通过这一指数对沿线企业是很好的指导。”崔海涛称，该指数显示自2010年6月至今，人民币对一带一路沿线国家货币篮子整体升值43%，尤其是2014年下半年美元大幅升值以来，人民币对沿线一篮子货币走势依然坚挺，上涨16%。

对国内企业来讲，通过这一指数，可以一目了然地看到人民币对一带一路沿线国家的整体走势。

他并强调，一带一路国家战略下，很多企业客户向中行咨询，越来越多企业跟沿线国家发生贸易往来、投资及项目建设，这些势必会涉及到汇率风险敞口管控的问题，通过一个指数把沿线国家的汇率风险串联起来，给客户一个直观呈现。

考虑到一带一路沿线国家较强的汇率风险，这一指数推出的现实意义更为显现。崔海涛介绍称，一带一路沿线国家，从国家投资评级看参差不齐，有的国家评级优良，有的国家没有评级，还有一些国家可能面临政治事件和战争风险，这对金融市场和汇率是颠覆性的影响，这是最大风险。

除了政治风险，一带一路国家还可能面临流动性风险和汇率管制风险。崔海涛谈到，比如有些新兴市场货币在全球市场上的交易量不足5亿元，很少有报价，想兑换找不到流动性。同时，因为有些国家对资本跨境流动管控很严格，汇率形成机制有时都出现改变，有些地区都没有自己的货币。

“当然还需要强调的是，宏观经济风险，比如有的国家对于原油等大宗商品出口依赖比较强，当遇上商品价格暴跌，汇率波动幅度就非常大，以俄罗斯卢布为例，去年全年对人民币贬值幅度超50%。”他说。

**人民币国际化再进一筹**

值得关注的是，中银一带一路人民币汇率指数是以人民币报价，在人民币入篮SDR的背景下，规避汇率风险的同时，势必将助力人民币国际化进程更进一步。

“人民币成功加入SDR，成为排名第三的SDR篮子货币，一方面是对人民币在贸易结算和交易领域既有地位的认可，另一方面也能够推动人民币在贸易和资本项下中发挥更多作用。把我们货币推广到贸易伙伴那儿。”中行投资银行与资产管理部市场策略分析师丁孟称。

崔海涛也提到，国际投资者第一时间能看到汇率实时变化，看到人民币兑沿线64个国家的货币比较稳定甚至逐步升值的，尤其是沿线国家看到人民币这样的走势。对人民币在这些区域成为活跃的结算和投资货币，并最终成为储备货币都比较有意义。

他亦强调，人民币国际化的作用也是双向的，加入sdr进一步夯实了人民币作为投资储备货币的基础，辅之以指数化的汇率，让国外投资者能够看到，一带一路不仅仅是中国的国家战略，实际上对沿线国家使用人民币来说更是一个历史机遇，对自身来说有很大好处。

“以后会看到，随着一带一路战略纵深推进，中国和这些国家的贸易往来投资关系更加深入，人民币使用基础会更加广泛，指数的作用就会显现出来。”崔海涛称。（完）