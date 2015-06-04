交通银行称仍在研究深化改革等问题 目前未有进展需披露--公告

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透香港6月4日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四在港交所公告称，该行仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。目前,该行未有需要披露的重大进展事项。
针对此前有媒体报导称，交通银行混改方案或于近期通过。该行公告称，交行持续高度关注国家金融体制改革等方面的要求，仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。
交通银行A股周四早盘收报7.99元，涨幅8.27%，过去一个月累计上涨6.65%。（完）
(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。