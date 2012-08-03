中银国际称前海应建超级金融管理局

路透香港8月3日电---中银国际副执行总裁谢涌海周五称,深圳前海金融试点最重要的是制度创新,应成立超级金融管理局,允许金融机构混业经营.

作为前海委员会15个顾问之一的谢涌海认为,混业经营是国际发展的大趋势,如果继续像内地那样分业经营,很多事情都做不了,并令创新受阻.而为防止前海试点传导到其他地区,前海的金融机构应以子公司或集团公司形式出现.

他建议,前海的银行应该有两本账,一本是境内账(CNY),一本是境外账(CNH).其中,CNH只能在离岸市场拆借平仓.而如果中国央行希望鼓励资金走出去,则CNY账户上多余资金可以拆借到CNH.

中国国务院日前批复关於支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策,支持前海实行"比经济特区更加特殊"的先行先试政策,包括支持前海在金融改革创新方面先行先试,建设中国金融业对外开放试验示范窗口等.

其中,在支持离岸人民币市场发展方面,允许前海探索拓宽境外人民币资金回流渠道,配合支持香港人民币离岸业务发展,构建跨境人民币业务创新试验区.

谢涌海表示,前海的企业在IPO(首次公开发行)、发债或者配售时,应允许两地资产互相投资和抵押;并支持两地同业拆借、企业贷款、贸易融资等.

在跨境贸易人民币结算方面,他指出,全国人民币贸易结算量大约70%是通过香港进行的,而通过香港的这部分中约有70%是通过中行进行的,令中行的处理量达到全国结算量的一半.

他并预计,香港今年人民币债券的发行量将超过1,500亿元.据汤森路透统计,今年前七个月,香港人民币债券(含一年及以上期限存款证)发行量达到915亿元.(完)

--记者 陈敏; 审校 黄凯

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