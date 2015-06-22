意大利检方要求审讯中行米兰分支 指控其走私货币

路透佛罗伦萨6月20日 - 意大利佛罗伦萨检方正式请求审讯中国银行(601988.SS)米兰分支以及297名个人，指控其犯有走私货币等罪行。这些人多数是生活在意大利的中国人。

路透周六看到的检方正式申请审讯文件，缘于2008年开始的“金钱河”调查行动。文件亦显示，中国犯罪团伙在意大利托斯卡纳地区的势力日益增强。

据上述长达170页的文件，实施调查的检查官提出多项犯罪指控，包括洗钱与逃税。该文件由佛罗伦萨检察官Giulio Monferini签署。

调查人员表示，资金通过Money2Money(M2M)转账服务在意大利几个城市的代理机构汇往中国，其中包括伪造、侵占、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。

据该文件，在2006年至2010年期间，超过45亿欧元(51亿美元)资金通过M2M从意大利走私到中国，其中22亿欧元是通过中国银行米兰分支转出的。

据检方起诉要求，中国银行收取了逾75.8万欧元的转账手续费。

中国银行也受到调查，是因为在被起诉的人员中，有四名在被调查期间在该行的米兰分支工作；根据意大利法律，中行对这四人负有行政管理责任。

这四名官员被控未报告可疑交易，以及有其他行为帮助掩盖资金来源和目的地，给Money2Money的洗钱活动带来便利。

路透电联中国银行一位高管，以了解意大利分行的消息。该名高管称，她不能发表评论。

周六致电中国银行米兰分行时，电话为自动应答。目前暂无Money2Money办公室的详细联络方式。

目前法官将评估这位检察官的要求，并决定是否提出正式指控。

这位检查官在申请中称，资金来自主要居住在托斯卡纳地区佛罗伦萨和普拉托的中国公民，但并没有完全透露汇款者身份，以及是否使用了假名。

文件称，还不清楚谁在中国接收了这些资金；这些资金分小额汇回中国，以免受到怀疑。

该调查于2008年由Pietro Suchan发起，他也是调查中国人涉嫌犯罪的首位意大利地方法官。(完)

(编译 张涛/李爽/于春红; 审校 徐文焰/孙茉莉)

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