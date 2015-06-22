意大利检方要求审讯中行米兰分支 指控其走私货币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透佛罗伦萨6月20日 - 意大利佛罗伦萨检方正式请求审讯中国银行(601988.SS)米兰分支以及297名个人，指控其犯有走私货币等罪行。这些人多数是生活在意大利的中国人。
路透周六看到的检方正式申请审讯文件，缘于2008年开始的“金钱河”调查行动。文件亦显示，中国犯罪团伙在意大利托斯卡纳地区的势力日益增强。
据上述长达170页的文件，实施调查的检查官提出多项犯罪指控，包括洗钱与逃税。该文件由佛罗伦萨检察官Giulio Monferini签署。
调查人员表示，资金通过Money2Money(M2M)转账服务在意大利几个城市的代理机构汇往中国，其中包括伪造、侵占、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。
据该文件，在2006年至2010年期间，超过45亿欧元(51亿美元)资金通过M2M从意大利走私到中国，其中22亿欧元是通过中国银行米兰分支转出的。
据检方起诉要求，中国银行收取了逾75.8万欧元的转账手续费。
中国银行也受到调查，是因为在被起诉的人员中，有四名在被调查期间在该行的米兰分支工作；根据意大利法律，中行对这四人负有行政管理责任。
这四名官员被控未报告可疑交易，以及有其他行为帮助掩盖资金来源和目的地，给Money2Money的洗钱活动带来便利。
路透电联中国银行一位高管，以了解意大利分行的消息。该名高管称，她不能发表评论。
周六致电中国银行米兰分行时，电话为自动应答。目前暂无Money2Money办公室的详细联络方式。
目前法官将评估这位检察官的要求，并决定是否提出正式指控。
这位检查官在申请中称，资金来自主要居住在托斯卡纳地区佛罗伦萨和普拉托的中国公民，但并没有完全透露汇款者身份，以及是否使用了假名。
文件称，还不清楚谁在中国接收了这些资金；这些资金分小额汇回中国，以免受到怀疑。
该调查于2008年由Pietro Suchan发起，他也是调查中国人涉嫌犯罪的首位意大利地方法官。(完)
(编译 张涛/李爽/于春红; 审校 徐文焰/孙茉莉)
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